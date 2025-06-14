Робота в Азов — які умови пропонують аналітикам розвідки

Військовий з дроном. Ілюстративне фото: Армія Inform

Бригада спецпризначення "Азов" шукає людей на посаду аналітиків розвідки. Кандидати повинні впевнено користуватися комп'ютером, мати навички програмування, досвід в IT і не тільки. За виконання робіт будуть платити від 27 до 127 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована у суботу, 14 червня, на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Робота в "Азові"

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків аналітиків розвідки входитиме:

аналіз розвідувальних даних повітряної розвідки, радіорозвідки, оперативних джерел;

облік та ведення службової документації;

контроль та забезпечення роботи відділу секції розвідки.

Підійде кандидат на посаду, який має:

навички роботи з електронними таблицями, текстовими редакторами;

навички програмування будь-якою мовою, або досвід роботи в ІТ та/або досвід системного адміністрування, побудови локальних мереж буде суттєвою перевагою;

досвід роботи з радіостанціями, SDR приймачами, встановлення антен радіозвʼязку;

досвід OSINT;

є впевненим користувачем ПК;

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;

можливість переведення чинних військовослужбовців;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;

у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень на день.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії, бригада "Азов" шукає на роботу людей, які знають конструкції акумуляторних батарей. Мова йде про акумуляторників.

Також бригада шукає людей, які знаються на інвентаризації та вміють вести документацію. На роботу запрошують бухгалтерів облікової групи.