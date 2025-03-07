Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает DATA-аналитикам

Женщина-аналитик. Фото иллюстративное: dan-it.com.ua

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют анализировать разведданные. Речь идет о DATA-аналитиках.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua во вторник, 4 марта.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности DATA-аналитиков и требования к кандидатам на должность

DATA-аналитик должен обрабатывать разведывательную информацию. На работу приглашают ответственных, внимательных и пунктуальных людей, которые имеют опыт работы по соответствующему направлению.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Обязанности, возможно, придется выполнять в зоне боевых действий. В таком случае за каждый день работы будут доплачивать 3 300 гривен. Сколько будут платить ежемесячно, в объявлении не указывается, однако обычно зарплаты в бригаде составляют от 25 тысяч гривен до 127 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает танкистов. Чтобы занять эту должность, иметь боевой опыт необязательно. Главное быть мотивированными и иметь желание учиться.

Также в бригаде есть вакантные места для дизайнеров. Претендовать на эту должность могут люди, которые умеют создавать презентации и визуальные материалы.