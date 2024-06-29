Бригаде "Азов" нужен психиатр — сколько платят и какие условия

Бойцы бригады спецназначения "Азов" НГУ. Фото: "Азов" / Facebook

Бойцы бригады "Азов" расширяют отдел психологического сопровождения, куда приглашают на работу психиатра. Специалист должен иметь полное высшее образование и соответствующий опыт работы более двух лет. Платить обещают от 25 000 грн, также возможны дополнительные вознаграждения.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 24 июня.

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Вакансия психиатра в бригаде "Азов" на Work.ua. Фото: скриншот

Работа психиатром в "Азове"

В обязанности психиатра в бригаде входит:

применение современных методов профилактики, диагностики, лечения, реабилитации и диспансеризации больных психиатрического профиля, оказания им скорой и неотложной медицинской помощи;

осуществление надзора за побочными реакциями/действиями лекарственных средств;

оказание неотложной медицинской помощи и организация помощи в случае чрезвычайных ситуаций;

соблюдение принципов медицинской деонтологии;

планирование работы и проведение анализов ее результатов;

постоянное усовершенствование своего профессионального уровня;

сопровождение больных в учреждения здравоохранения;

участие в проведении военно-медицинской и психологической подготовки личного состава;

ведение медицинской и отчетной документации.

На должность подходят кандидаты с полным высшим образованием — специалист или магистр по направлению подготовки "Медицина", специальности "Лечебное дело". Специализация по специальности "Психиатрия" (интернатура, курсы специализации).

Также необходим сертификат врача-специалиста и опыт работы более двух лет, если кандидат работал в сфере общей медицины, неотложной и военной медицины, у него будет преимущество. Специалист должен уметь работать в условиях высокого давления и стресса, быть ответственным, коммуникабельным и готовым работать в команде.

Военный на сеансе у психиатра. Фото: freepik.com

Взамен "Азов" предлагает следующие условия работы:

возможность профессионального роста и обучения;

возможность помогать защищать страну и обеспечивать медицинскую помощь военным;

мобилизация до окончания военного положения или служба по контракту;

денежное довольствие от 25 000 гривен и дополнительное вознаграждение в зависимости от выполнения боевых распоряжений;

гарантированный ежегодный основной отпуск 30 дней и дополнительный отпуск по семейным обстоятельствам;

пакет социальных и правовых гарантий защиты военнослужащих и членов их семей;

обеспечение формой и средствами индивидуальной защиты и полноценного питания;

бесплатное медицинское обеспечение.

Какие работники нужны в бригаду "Азов"

Напомним, что в отдел психологического сопровождения также приглашают психологов-полиграфологов. Нужны специалисты с полным психологическим образованием и опытом в проведении полиграфических тестов, знаниями о методах выявления признаков обмана. Зарплата от 25 000 гривен, а в случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий доплата — 3 300 гривен.

Также "Азов" ищет электромонтера. Специалист должен иметь группу допуска до 1000 В, профессионально-техническое образование, а также опыт работы. За месяц работы будут платить 25-125 000 гривен в зависимости от того, будет ли он работать в зоне боевых действий.