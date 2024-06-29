Бригаде "Азов" нужен психиатр — сколько платят и какие условия

"Азов" расширяется — ищут специалиста, который пользуется спросом не только на войне
Бойцы бригады "Азов" расширяют отдел психологического сопровождения, куда приглашают на работу психиатра. Специалист должен иметь полное высшее образование и соответствующий опыт работы более двух лет. Платить обещают от 25 000 грн, также возможны дополнительные вознаграждения.
Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 24 июня.
Работа психиатром в "Азове"
В обязанности психиатра в бригаде входит:
- применение современных методов профилактики, диагностики, лечения, реабилитации и диспансеризации больных психиатрического профиля, оказания им скорой и неотложной медицинской помощи;
- осуществление надзора за побочными реакциями/действиями лекарственных средств;
- оказание неотложной медицинской помощи и организация помощи в случае чрезвычайных ситуаций;
- соблюдение принципов медицинской деонтологии;
- планирование работы и проведение анализов ее результатов;
- постоянное усовершенствование своего профессионального уровня;
- сопровождение больных в учреждения здравоохранения;
- участие в проведении военно-медицинской и психологической подготовки личного состава;
- ведение медицинской и отчетной документации.
На должность подходят кандидаты с полным высшим образованием — специалист или магистр по направлению подготовки "Медицина", специальности "Лечебное дело". Специализация по специальности "Психиатрия" (интернатура, курсы специализации).
Также необходим сертификат врача-специалиста и опыт работы более двух лет, если кандидат работал в сфере общей медицины, неотложной и военной медицины, у него будет преимущество. Специалист должен уметь работать в условиях высокого давления и стресса, быть ответственным, коммуникабельным и готовым работать в команде.
Взамен "Азов" предлагает следующие условия работы:
- возможность профессионального роста и обучения;
- возможность помогать защищать страну и обеспечивать медицинскую помощь военным;
- мобилизация до окончания военного положения или служба по контракту;
- денежное довольствие от 25 000 гривен и дополнительное вознаграждение в зависимости от выполнения боевых распоряжений;
- гарантированный ежегодный основной отпуск 30 дней и дополнительный отпуск по семейным обстоятельствам;
- пакет социальных и правовых гарантий защиты военнослужащих и членов их семей;
- обеспечение формой и средствами индивидуальной защиты и полноценного питания;
- бесплатное медицинское обеспечение.
Какие работники нужны в бригаду "Азов"
Напомним, что в отдел психологического сопровождения также приглашают психологов-полиграфологов. Нужны специалисты с полным психологическим образованием и опытом в проведении полиграфических тестов, знаниями о методах выявления признаков обмана. Зарплата от 25 000 гривен, а в случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий доплата — 3 300 гривен.
Также "Азов" ищет электромонтера. Специалист должен иметь группу допуска до 1000 В, профессионально-техническое образование, а также опыт работы. За месяц работы будут платить 25-125 000 гривен в зависимости от того, будет ли он работать в зоне боевых действий.
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