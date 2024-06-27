Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує психологам-поліграфологам

Перевірка на детекторі брехні — у полку "Азов" потрібні поліграфологи
На базі бригади "Азов" розширюють відділ психологічного супроводження. У полку потрібні психологи-поліграфологи.
Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в понеділок, 24 червня.
Що входить в обов'язки психолога-поліграфолога в полку "Азов"
Психолог-поліграфолог має проводити поліграфічні тести, готувати запитання до тестування та висновки поліграфів, аналізувати результати тестів, забезпечувати конфіденційність даних і результатів тестів, вести звітну документацію. Також в обов'язки цього фахівця входять співпраця з іншими фахівцями відділу психології, безпеки та розслідувань для забезпечення цілісності даних та аналізу, загальна психодіагностика та психопрофілактична робота, проведення психологічних консультацій та психокорекційної роботи з військовослужбовцями, кризова допомога.
Вимоги до кандидатів на посаду
Людина, яка хоче обійняти посаду психолога-поліграфолога в полку "Азов", повинна мати повну базову психологічну освіту й досвід у проведенні поліграфічних тестів, знати методи виявлення ознак обману. Від фахівця очікують психологічної готовності до роботи, а також володіння спеціальними знаннями, практичними навичками з надання психологічної допомоги військовослужбовцям та членам їхніх сімей. Перевагу нададуть кандидатам, що мають офіцерське військове звання.
Що пропонує "Азов" працівникам
Робота в полку "Азов" — це можливість професійного зростання та навчання. Працювати психологом-поліграфологом на фронті — значить допомагати захищати країну та забезпечувати медичну допомогу військовим.
Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 25 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень.
Бійці бригади "Азов" щороку мають право на 30 днів основної відпустки, а також на додаткову відпустку за сімейними обставинами. Військовим надають пакет соціальних та правових гарантій захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей. Також їх забезпечують засобами індивідуального захисту, повноцінним харчуванням і безкоштовною медичною допомогою.
Які спеціалісти потрібні в полку "Азов"
Нагадаємо, у бригаді спецпризначення "Азов" бракує лікарів невідкладних станів. На цю посаду можуть претендувати люди з вищою медичною освітою та досвідом роботи. Зарплата — до 125 тисяч гривень.
Також "Азову" потрібні медсестри маніпуляційної та операційної. На роботу запрошують жінок із середньою медичною освітою та досвідом роботи за фахом. Обіцяють платити до 125 тисяч гривень.
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