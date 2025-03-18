Работа в Азове — какие условия предлагают танкистам

Танкисты бригады "Азов". Фото: Facebook/АЗОВ

Бригада спецназначения "Азов" опубликовала вакансию на должность танкиста. Военные готовы рассмотреть кандидатов без боевого опыта, главное — иметь желание учиться и мотивированность. Уровень заработной платы составит от 25 до 125 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована в понедельник, 17 февраля, на сайте поиска работы Work.ua.

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Согласно информации в вакансии, в обязанности танкистов в танковом батальоне будет входить:

знание строения, технических возможностей, правил эксплуатации и обслуживания танка Т64/Т-72/Т-80;

содержание машины в постоянной боевой готовности к действиям;

умелое вождение ее в любое время года и время суток.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

желание учиться;

мотивированность;

готовы рассмотреть кандидатов без боевого опыта.

В то же время бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:

официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;

возможность перевода действующих военнослужащих;

возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;

в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.

Напомним, что кроме этой вакансии "Азов" приглашает на работу электросварщиков. Для устройства необходимо иметь опыт работы, пригодность к военной службе и готовность работать в зоне боевых действий.

Также бойцы предлагают работу водителям с правами категории С и СЕ. Желающие устроиться, должны иметь опыт вождения и навыки ремонта транспортных средств.