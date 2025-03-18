Робота в Азов — які умови пропонують танкістам

"Азов" пропонує роботу танкістам — скільки платять
Бригада спецпризначення "Азов" опублікувала вакансію на посаду танкіста. Військові готові розглянути кандидатів без бойового досвіду, головне — мати бажання вчитися і вмотивованість. Рівень заробітної плати становитиме від 25 до 125 тисяч гривень на місяць.
Відповідна вакансія опублікована у понеділок, 17 лютого, на сайті пошуку роботи Work.ua.
Робота в "Азові"
Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків танкістів у танковому батальйоні входитиме:
- знання будови, технічних можливостей, правил експлуатації та обслуговування танка Т64/Т-72/Т-80;
- утримування машину в постійній бойовій готовності до дій;
- уміле водіння її в будь-яку пору року та час доби.
Підійде кандидат на посаду, який має:
- бажання вчитися;
- вмотивованість;
- готові розглянути кандидатів без бойового досвіду.
Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:
- офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
- можливість переведення чинних військовослужбовців;
- можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
- у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень на день.
Нагадаємо, що крім цієї вакансії "Азов" запрошує на роботу електрозварників. Для влаштування необхідно мати досвід роботи, придатність до військової служби та готовність працювати в зоні бойових дій.
Також бійці пропонують роботу водіям з правами категорії С та СЕ. Бажаючі влаштуватися, повинні мати досвід водіння та навички ремонту транспортних засобів.
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