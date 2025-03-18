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"Азов" пропонує роботу танкістам — скільки платять

18 березня 2025 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Робота в Азов — які умови пропонують танкістам
Танкісти бригади "Азов". Фото: Facebook/АЗОВ
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецпризначення "Азов" опублікувала вакансію на посаду танкіста. Військові готові розглянути кандидатів без бойового досвіду, головне — мати бажання вчитися і вмотивованість. Рівень заробітної плати становитиме від 25 до 125 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована у понеділок, 17 лютого, на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Вакансія танкіста у бригаді "Азов". Фото: скриншот

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків танкістів у танковому батальйоні входитиме:

  • знання будови, технічних можливостей, правил експлуатації та обслуговування танка Т64/Т-72/Т-80;
  • утримування машину в постійній бойовій готовності до дій;
  • уміле водіння її в будь-яку пору року та час доби.

Підійде кандидат на посаду, який має:

  • бажання вчитися;
  • вмотивованість;
  • готові розглянути кандидатів без бойового досвіду.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
  • можливість переведення чинних військовослужбовців;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
  • у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень на день.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії "Азов" запрошує на роботу електрозварників. Для влаштування необхідно мати досвід роботи, придатність до військової служби та готовність працювати в зоні бойових дій.

Також бійці пропонують роботу водіям з правами категорії С та СЕ. Бажаючі влаштуватися, повинні мати досвід водіння та навички ремонту транспортних засобів.

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