Работа в Азове — какие условия предлагают поварам и какую зарплату

"Азов" предлагает работу поварам — какая зарплата и требования
Бригада "Азов" приглашает на работу тех, кто умеет готовить. Кандидаты на должность повара должны иметь как минимум профессионально-техническое образование, медицинскую книжку и знание технологии приготовления блюд. Заработная плата составит до 125 тысяч гривен в месяц.
Соответствующая вакансия опубликована в п'пятницу, 3 января, на сайте поиска работы Work.ua.
Работа в "Азове"
Согласно информации в вакансии, в обязанности поваров будет входить:
- приготовление блюд и кулинарных изделий для военнослужащих;
- осуществление вспомогательной работы по изготовлению блюд и кулинарных изделий;
- проведение процессов первичной кулинарной обработки сырья;
- порционирование (комплектование), раздача блюд массового спроса для большого кол-ва военнослужащих личного состава;
- соблюдение стандартов приготовления блюд, правил гигиены и норм охраны труда.
Подойдет кандидат на должность, который имеет:
- профессионально-техническое образование;
- желателен опыт работы от 1-го года;
- наличие медицинской книжки;
- знание технологии приготовления блюд и правил гигиены;
- ответственное отношение к результатам работы;
- знание правил и сроков хранения сырья и полуфабрикатов;
- аккуратность.
Бойцы "Азова" в свою очередь предлагают такие условия работы:
- официальная мобилизация до конца военного положения или контракт;
- денежное обеспечение согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;
- возможность перевода для действующих военнослужащих;
- возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
- в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.
Напомним, что кроме этой вакансии, бригада спецназначения "Азов" ищет на работу водителей бензовозов. Потенциальным кандидатам нужно иметь водительское удостоверение категории С и Е, опыт работы, а также соответствовать ряду других требований.
Таже бойцы предлагают работу сварщикам металла. Нужны люди, которые имеют опыт работы более года, работали с различными видами сварки, а также знают и понимают технические чертежи и конструкции.
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