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"Азов" предлагает работу поварам — какая зарплата и требования

8 января 2025 03:38
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Работа в Азове — какие условия предлагают поварам и какую зарплату
Бойцы ВСУ в столовой. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада "Азов" приглашает на работу тех, кто умеет готовить. Кандидаты на должность повара должны иметь как минимум профессионально-техническое образование, медицинскую книжку и знание технологии приготовления блюд. Заработная плата составит до 125 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована в п'пятницу, 3 января, на сайте поиска работы Work.ua.

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Объявление о вакансии в "Азов". Фото: Скриншот

Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности поваров будет входить: 

  • приготовление блюд и кулинарных изделий для военнослужащих;
  • осуществление вспомогательной работы по изготовлению блюд и кулинарных изделий;
  • проведение процессов первичной кулинарной обработки сырья;
  • порционирование (комплектование), раздача блюд массового спроса для большого кол-ва военнослужащих личного состава;
  • соблюдение стандартов приготовления блюд, правил гигиены и норм охраны труда.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

  • профессионально-техническое образование;
  • желателен опыт работы от 1-го года;
  • наличие медицинской книжки;
  • знание технологии приготовления блюд и правил гигиены;
  • ответственное отношение к результатам работы;
  • знание правил и сроков хранения сырья и полуфабрикатов;
  • аккуратность.

Бойцы "Азова" в свою очередь предлагают такие условия работы:

  • официальная мобилизация до конца военного положения или контракт;
  • денежное обеспечение согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;
  • возможность перевода для действующих военнослужащих;
  • возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.

Напомним, что кроме этой вакансии, бригада спецназначения "Азов" ищет на работу водителей бензовозов. Потенциальным кандидатам нужно иметь водительское удостоверение категории С и Е, опыт работы, а также соответствовать ряду других требований.

Таже бойцы предлагают работу сварщикам металла. Нужны люди, которые имеют опыт работы более года, работали с различными видами сварки, а также знают и понимают технические чертежи и конструкции.

ВСУ работа полк "Азов" вакансии зарплата повар

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