Работа в Азове — какие условия и зарплату предлагают автоэлектрикам

Военный ремонтирует машину. Фото: azov.org.ua

Бригада спецназа "Азов" приглашает на работу автоэлектриков. Кандидаты, которые хотят претендовать на эту должность, должны иметь опыт работы от 1 года и соответствующие знания. Платить будут от 25 до 125 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 18 ноября.

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Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности автоэлектрика будет входить:

диагностика и устранение неисправностей в системах автомобилей;

монтаж и замена электрических компонентов;

выполнение ремонтных работ согласно техническим требованиям;

использование специализированного оборудования и программного обеспечения диагностики.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

опыт работы в сфере автоэлектрики от 1 года;

знание основных принципов работы электрических систем автомобилей;

умение самостоятельно диагностировать и устранять неисправности;

умение работать со специализированным оборудованием;

ответственность, внимательность к деталям и желание постоянно усовершенствовать свои навыки.

В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:

официальная мобилизация к концу военного положения или контракт;

денежное довольствие согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;

возможность перевода для действующих военнослужащих;

возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;

при выполнении задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, что в полк "Азов" нужны танкисты. Необходимо знать устройство определенных видов техники, а также умело им управлять.

Также бригада приглашает на работу водителей автобусов, имеющих водительские удостоверения категорий D и DE. Помимо опыта работы водителем, нужно уметь ремонтировать машину.