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"Азов" предлагает работу автоэлектрикам — сколько платят

18 ноября 2024 03:26
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Работа в Азове — какие условия и зарплату предлагают автоэлектрикам
Военный ремонтирует машину. Фото: azov.org.ua
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Бригада спецназа "Азов" приглашает на работу автоэлектриков. Кандидаты, которые хотят претендовать на эту должность, должны иметь опыт работы от 1 года и соответствующие знания. Платить будут от 25 до 125 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 18 ноября.

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Вакансия автоэлектрика в бригаде "Азов". Фото: скриншот

Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности автоэлектрика будет входить:

  • диагностика и устранение неисправностей в системах автомобилей;
  • монтаж и замена электрических компонентов;
  • выполнение ремонтных работ согласно техническим требованиям;
  • использование специализированного оборудования и программного обеспечения диагностики.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

  • опыт работы в сфере автоэлектрики от 1 года;
  • знание основных принципов работы электрических систем автомобилей;
  • умение самостоятельно диагностировать и устранять неисправности;
  • умение работать со специализированным оборудованием;
  • ответственность, внимательность к деталям и желание постоянно усовершенствовать свои навыки.

В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:

  • официальная мобилизация к концу военного положения или контракт;
  • денежное довольствие согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;
  • возможность перевода для действующих военнослужащих;
  • возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • при выполнении задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, что в полк "Азов" нужны танкисты. Необходимо знать устройство определенных видов техники, а также умело им управлять.

Также бригада приглашает на работу водителей автобусов, имеющих водительские удостоверения категорий D и DE. Помимо опыта работы водителем, нужно уметь ремонтировать машину.

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00:19 Магучих рассказала, что приносит ей доход

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