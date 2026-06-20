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Главная Штаб Авиаэксперт: ВСУ не хватает боевых пилотов

Авиаэксперт: ВСУ не хватает боевых пилотов

Ua ru
Дата публикации 20 июня 2026 18:27
В ВСУ не хватает боевых пилотов — количество самолетов растет
Украинский летчик. Фото: facebook/kpszsu?locale=uk_UA

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сталкиваются с острой нехваткой подготовленных боевых пилотов. Это может повлиять на эффективность авиационных подразделений в долгосрочной перспективе.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил авиационный эксперт Константин Криволап в эфире Вечір.LIVE.

Украинская армия нуждается в боевых пилотах

Криволап рассказал, что даже в условиях полномасштабной войны на каждый боевой самолет необходимо как минимум два подготовленных пилота, чтобы обеспечить непрерывную боевую готовность и ротацию экипажей.

По словам эксперта, вопрос кадрового ресурса в авиации становится все более сложным из-за изменения и расширения авиапарка.

"Нам нужно понимать, что пилотов будет не хватать. У нас существенно растет парк… Те пилоты, которые у нас были задействованы в начале — это было около 100-120 летающих самолетов МиГ-29, Су-27 и Су-24. Но они выходили из строя, заканчивались ресурсы. Начали появляться F-16, Mirage. Поэтому у нас здесь пилоты считаются поштучно, в прямом смысле этого слова", — отметил Константин Криволап.

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Он добавил, что постепенное обновление авиационного парка западными образцами создает дополнительные вызовы, ведь каждый тип самолета требует отдельной подготовки пилотов и адаптации к новым системам.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Михаила Федорова, более 200 тысяч военных ушли в СОЧ. Минобороны разрабатывает новые правовые механизмы, которые жестко ужесточат ответственность военных.

Также министр рассказал, что увольнение военных, воюющих с 2022 года, начнется в конце осени. По его словам, очередность процесса будет определяться продолжительностью службы с 2014 года и количеством боевых дней.

Воздушные Силы ВСУ пилоты эфир Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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