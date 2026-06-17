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Главная Штаб Увольнение со службы начнется в конце осени: Федоров объяснил схему

Увольнение со службы начнется в конце осени: Федоров объяснил схему

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Дата публикации 17 июня 2026 08:28
Увольнение со службы начнется в конце осени: Федоров объяснил схему
Министр обороны Михаил Федоров. Фото: Минобороны Украины

Военнослужащие, воюющие с 2022 года или дольше, получат возможность частично демобилизоваться уже с конца этой осени, причем указ президента об увольнении будет иметь более высокую юридическую силу, чем действующие контракты. Как заявил министр обороны Михаил Федоров, очередность процесса будет определяться продолжительностью службы с 2014 года и количеством боевых дней.

Об этом Михаил Федоров рассказал в интервью ТСН, цитирует Новини.LIVE.

Военных будут поочередно увольнять со службы

По его словам, определение очередности будет основываться на двух ключевых критериях: общем сроке пребывания человека в армии, начиная с 2014 года, и суммарном количестве боевых дней. Координировать и формировать графики будет Генеральный штаб ВСУ, который планирует запустить для этого специальный цифровой калькулятор, с помощью которого каждый защитник сможет самостоятельно узнать точный месяц своего увольнения.

Количество людей, которых будут увольнять ежемесячно, будет зависеть от интенсивности боевых действий и темпов мобилизации у противника. Глава Минобороны подчеркнул, что государство не имеет возможности демобилизовать одновременно всех бойцов призыва 2022 года, чтобы избежать обвала линии фронта, поскольку именно на них сейчас держится война. В то же время Федоров подчеркнул, что военные не должны оставаться заложниками системы, поэтому эта трансформация должна обеспечить им достойное финансовое обеспечение и четкие перспективы.

«То есть, если вы, например, из призыва 2022 года и у вас большое количество боевых дней, то вы можете… уже быть уволены со службы указом президента в конце этого года. Мы не можем сразу отпустить всех, кто воюет с 2022 года, иначе фронт просто рухнет. На этих людях сейчас держится война, они — костяк нашей армии. Но они не должны быть заложниками системы. Поэтому мы проводим этот первый этап трансформации, чтобы дать им надежду, деньги и перспективу увольнения», — заявил министр обороны.

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Для защитников, которые вернутся к гражданской жизни, предусмотрен обязательный иммунитет от повторной мобилизации на шесть месяцев. Этот базовый срок отсрочки будет увеличиваться с учетом непосредственного боевого опыта. Каждый официально зафиксированный день в боях будет давать бойцу ещё один дополнительный день отдыха.

Также министр отдельно обратился к тем военным, которые на фоне новостей о предстоящей демобилизации сомневаются, стоит ли заключать новый контракт на 24 месяца из-за недостатка информации о точных формулах и списках. Утвержденный правительством механизм предусматривает, что указ президента будет иметь абсолютный приоритет над любыми другими документами.

«Если вы воюете с 2022 года, например. И вы услышали о том, что в каком-то формате начнётся увольнение со службы. Вы не знаете, сколько людей будут увольнять, какова формула, попадете ли вы под увольнение или нет, вы можете подписать контракт на 24 месяца. И если вы попадете, например, в ноябре или в декабре под увольнение, то действие указа президента будет иметь первостепенное значение, вы будете уволены, несмотря на то, что подписали этот контракт», — пояснил Михаил Федоров.

Новини.LIVE ранее сообщали, что украинское военное командование ищет пути решения проблемы длительной службы граждан в условиях полномасштабной войны. Так, недавно начальник Генерального штаба Андрей Гнатов в интервью изданию LIGA.net заявил, что в стране разрабатываются нормативные акты для будущей демобилизации. Для повышения мотивации планируется также обновить систему выплат и надбавок для фронтовиков.

Ранее власти занимали более скептическую позицию из-за постоянного давления на фронте со стороны россиян. В начале апреля представитель оборонного комитета ВР Федор Вениславский констатировал, что массовое увольнение из ВСУ заблокировано из-за постоянного пополнения российских войск. По его данным, армия РФ на украинских территориях увеличилась на 130 тысяч человек по сравнению с началом 2025 года и перевалила за отметку в 700 тысяч

Михаил Федоров Минобороны ВСУ увольнение с армии
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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