ЗСУ не вистачає бойових пілотів — кількість літаків зростає

Український льотчик. Фото: facebook/kpszsu?locale=uk_UA

Повітряні сили Збройних сил Украни стикаються з гострою нестачею підготовлених бойових пілотів. Це може впливати на ефективність авіаційних підрозділів у довгостроковій перспективі.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив авіаційний експерт Костянтин Криволап в ефірі Вечір.LIVE.

Українська армія потребує бойових пілотів

Криволап розповів, що навіть в умовах повномасштабної війни для кожного бойового літака необхідно щонайменше два підготовлені льотчики, щоб забезпечити безперервну бойову готовність та ротацію екіпажів.

За словами експерта, питання кадрового ресурсу в авіації стає дедалі складнішим через зміну та розширення авіапарку.

"Нам треба розуміти, що пілотів буде не вистачати. У нас суттєво зростає партія… Ті пілоти, які у нас були залучені на початку — це було близько 100-120 літаючих літаків МіГ-29, Су-27 і Су-24. Але вони виходили з ладу, закінчувалися ресурси. Почали з’являтися F-16, Mirage. Тому у нас тут пілоти рахуються поштучно, в прямому сенсі цього слова", — зазначив Костянтин Криволап.

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Він додав, що поступове оновлення авіаційного парку західними зразками створює додаткові виклики, адже кожен тип літака потребує окремої підготовки пілотів та адаптації до нових систем.

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