Более 200 тысяч военнослужащих в СОЧ: Минобороны готовит изменения

Министр обороны Михаил Федоров. Фото: Офис Президента Украины

В Украине разрабатываются новые правовые механизмы, которые значительно ужесточат ответственность военнослужащих за самовольное оставление части, поскольку действующее законодательство фактически не работает. Число таких случаев уже превысило 200 тысяч.

Об этом в интервью «ТСН» сообщил министр обороны Михаил Федоров, передает «Новини.LIVE».

В Украине ужесточат ответственность военнослужащих за самовольное оставление части

Судебные приговоры для военнослужащих, сбегающих из армии, сейчас практически полностью отсутствуют в Украине, несмотря на то, что общее количество случаев самовольного оставления части уже перевалило за 200 тысяч.

Чтобы исправить эту ситуацию и заставить действующие правовые нормы работать на практике, Министерство обороны разработало специальный законопроект. Глава ведомства Михаил Федоров пояснил, что целью нового документа является не увеличение сроков заключения или придумывание новых наказаний, а создание реалистичного и действенного механизма привлечения к ответственности, поскольку сегодня правоохранительная и судебная системы в этом направлении в основном бездействуют.

Впрочем, обновленные правила и реальные судебные последствия коснутся тех бойцов, которые решатся на такой шаг после 12 июня.

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«Если ты уже после 12 июня пойдёшь в СОЧ, мы сейчас будем регистрировать закон, который усилит ответственность. Точнее так скажем, он не усилит ответственность, какие-то наказания, он сделает эти механизмы более реалистичными. Потому что сегодня можно сказать, что они в основном не действуют. То есть человек уходит в СОЧ и не имеет судебных приговоров. Они появятся, для этого нужно принять законопроект, который будет зарегистрирован от Министерства обороны», — сообщил Михаил Федоров.

Новини.LIVE ранее писали, что парламент и военное командование внедряют новые инструменты для решения проблемы СОЧ в Силах обороны. Как сообщил народный депутат Руслан Горбенко, возвращение таких бойцов является обычной практикой для пехоты, и в механизированных подразделениях они составляют до 10% личного состава, тогда как в дефицитных высокотехнологичных специальностях их почти нет.

В настоящее время военнослужащим, совершившим самовольное отсутствие до 11 июня 2026 года на срок до 100 дней, предоставлена возможность вернуться в армию без уголовного наказания. Они могут обратиться в ВСУ, НГУ или ДССТ, написать рапорт, самостоятельно определить желаемую должность и подразделение для перевода и уже через семь дней официально возобновить получение заработной платы.

В то же время 15 июня в Верховной Раде был официально зарегистрирован альтернативный проект закона от народного депутата Георгия Мазурашу, который предлагает закрепить смягчение ответственности за самовольное отсутствие на службе на постоянной основе для тех мобилизованных, которые уже прошли через тяжелые бои.