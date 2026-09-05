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Главная Штаб Атака РФ на Украину: силы ПВО уничтожили 128 БпЛА

Атака РФ на Украину: силы ПВО уничтожили 128 БпЛА

Ua ru
5 сентября 2026 10:05
Атака РФ 5 сентября: ПВО сбила 128 дронов
Работа сил ПВО. Иллюстративное фото: Северное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины/Facebook

В ночь на 5 сентября российские оккупанты нанесли удар по Украине с помощью баллистических ракет и 167 ударных БпЛА. По состоянию на утро противовоздушная оборона сбила 128 вражеских дронов. При этом зафиксировано попадание ракет и ударных БпЛА противника в 23 местах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

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Результаты работы ПВО во время атаки РФ

В ночь на 5 сентября, начиная с 18:00 4 сентября, российские войска атаковали Украину баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Ростовской и Воронежской областей РФ.

Также враг применил 167 ударных БпЛА типа Shahed, около половины из которых — реактивные, "Гербер" и дроны-имитаторы типа "Пародия".

Атака беспилотниками осуществлялась с направлений Орел, Миллерово, Курск, ВОТ Донецк, Гвардейское — ВОТ АР Крым.

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Воздушное нападение отражали — авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 128 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.

К сожалению, не обошлось без последствий. Зафиксировано попадание ракет и ударных БпЛА противника в 23 точках. Кроме того, в одной точке зафиксировано падение сбитых БпЛА и их обломков.

В то же время часть вражеских средств поражения не достигла своих целей. Информация о них уточняется.

На момент публикации сообщения атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БпЛА.

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Скриншот сообщения Воздушных сил ВСУ/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в августе 2026 года Силы обороны уничтожили более 4 600 воздушных целей, в том числе различные типы ракет и беспилотников. ПВО обезвредила 1876 ударных БпЛА Shahed-131/136, 1460 Shahed-238, 1031 разведывательный дрон и 820 БпЛА "Lancet". Авиация Воздушных сил совершила более 1900 вылетов, из них более 1400 — для истребительного авиационного прикрытия.

Новини.LIVE также сообщали, что в ночь на 4 сентября Россия атаковала Украину 121 беспилотником и ракетой Х-31П. Силы ПВО сбили 103 вражеских дрона, однако зафиксировали прямые попадания в 15 точках и падение обломков ещё в шести. Среди примененных Россией дронов были Shahed, "Гербера", S8000 "Бандероль" и имитаторы "Пародия".

ВСУ обстрелы ПВО война в Украине атака Силы обороны Украины
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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