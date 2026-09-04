ПВО Украины за август уничтожила более 50 тысяч дронов тактического уровня

Украинский военный. Фото: 58-я ОМПБр им. И. Выговского

В течение августа российские оккупанты массированно атаковали Украину с использованием различных видов вооружения. Украинская противовоздушная оборона эффективно отражала удары. В частности, военным удалось сбить более 50 000 беспилотников тактического уровня.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ, передает Новини.LIVE.

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Работа ПВО Украины в августе

Силами обороны в августе было уничтожено более 4 600 воздушных целей. Всего ПВО сбила:

25 крылатых ракет Х-101;

одну баллистическую ракету «Искандер-М/KN-23»;

восемь крылатых ракет "Калибр";

21 управляемую авиационную ракету Х-59/69;

четыре крылатые ракеты "Искандер-К";

пять противокорабельных ракет "Оникс";

101 S8000 "Бандероль";

1 876 ударных БпЛА типа Shahed-131/136;

1 460 ударных БпЛА типа Shahed-238;

1 031 разведывательный БПЛА;

820 БПЛА "Lancet".

Авиация Воздушных сил совершила более 1 900 вылетов — более 1 400 для истребительного авиационного прикрытия, а также около 300 для огневого поражения и авиационной поддержки войск.

Как сообщали Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, в ночь на 4 сентября украинские военные уничтожили 103 российских дрона. Всего противник запустил 121 БПЛА и одну ракету Х-31П.

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