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Главная Штаб ВСУ обезвредили более 50 тыс. дронов в августе: статистика

ВСУ обезвредили более 50 тыс. дронов в августе: статистика

Ua ru
4 сентября 2026 12:52
ПВО Украины за август уничтожила более 50 тысяч дронов тактического уровня
Украинский военный. Фото: 58-я ОМПБр им. И. Выговского

В течение августа российские оккупанты массированно атаковали Украину с использованием различных видов вооружения. Украинская противовоздушная оборона эффективно отражала удары. В частности, военным удалось сбить более 50 000 беспилотников тактического уровня.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ, передает Новини.LIVE.

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Работа ПВО Украины в августе

Силами обороны в августе было уничтожено более 4 600 воздушных целей. Всего ПВО сбила:

  • 25 крылатых ракет Х-101;
  • одну баллистическую ракету «Искандер-М/KN-23»;
  • восемь крылатых ракет "Калибр";
  • 21 управляемую авиационную ракету Х-59/69;
  • четыре крылатые ракеты "Искандер-К";
  • пять противокорабельных ракет "Оникс";
  • 101 S8000 "Бандероль";
  • 1 876 ударных БпЛА типа Shahed-131/136;
  • 1 460 ударных БпЛА типа Shahed-238;
  • 1 031 разведывательный БПЛА;
  • 820 БПЛА "Lancet".

Авиация Воздушных сил совершила более 1 900 вылетов — более 1 400 для истребительного авиационного прикрытия, а также около 300 для огневого поражения и авиационной поддержки войск.

Как сообщали Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, в ночь на 4 сентября украинские военные уничтожили 103 российских дрона. Всего противник запустил 121 БПЛА и одну ракету Х-31П.

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А 3 сентября украинский лидер Владимир Зеленский провел заседание Ставки, на котором обсудили ускорение производства дронов-перехватчиков. По его словам, производители располагают необходимыми возможностями для этого.

война Украина обстрелы ПВО Россия Воздушные Силы ВСУ
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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