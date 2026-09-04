ПВО Украины за август уничтожила более 50 тысяч дронов тактического уровня

ВСУ обезвредили более 50 тыс. дронов в августе: статистика
В течение августа российские оккупанты массированно атаковали Украину с использованием различных видов вооружения. Украинская противовоздушная оборона эффективно отражала удары. В частности, военным удалось сбить более 50 000 беспилотников тактического уровня.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ, передает Новини.LIVE.
Работа ПВО Украины в августе
Силами обороны в августе было уничтожено более 4 600 воздушных целей. Всего ПВО сбила:
- 25 крылатых ракет Х-101;
- одну баллистическую ракету «Искандер-М/KN-23»;
- восемь крылатых ракет "Калибр";
- 21 управляемую авиационную ракету Х-59/69;
- четыре крылатые ракеты "Искандер-К";
- пять противокорабельных ракет "Оникс";
- 101 S8000 "Бандероль";
- 1 876 ударных БпЛА типа Shahed-131/136;
- 1 460 ударных БпЛА типа Shahed-238;
- 1 031 разведывательный БПЛА;
- 820 БПЛА "Lancet".
Авиация Воздушных сил совершила более 1 900 вылетов — более 1 400 для истребительного авиационного прикрытия, а также около 300 для огневого поражения и авиационной поддержки войск.
Как сообщали Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, в ночь на 4 сентября украинские военные уничтожили 103 российских дрона. Всего противник запустил 121 БПЛА и одну ракету Х-31П.
А 3 сентября украинский лидер Владимир Зеленский провел заседание Ставки, на котором обсудили ускорение производства дронов-перехватчиков. По его словам, производители располагают необходимыми возможностями для этого.