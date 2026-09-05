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Головна Штаб Атака РФ на Україну: сили ППО знищили 128 БпЛА

Атака РФ на Україну: сили ППО знищили 128 БпЛА

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5 вересня 2026 10:05
Атака РФ 5 вересня: ППО збила 128 дронів
Робота сил ППО. Ілюстративне фото: Північне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України/Facebook

У ніч на 5 вересня російські окупанти атакували Україну балістичними ракетами та 167 ударними БпЛА. Станом на ранок протиповітряна оборона збила 128 ворожих дронів. Водночас зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 23 локаціях.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

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Результати роботи ППО під час атаки РФ

У ніч проти 5 вересня, починаючи з 18:00 4 вересня, російські війська атакували Україну балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 з Ростовської та Воронезької областей РФ.

Також ворог застосував 167 ударних БпЛА типу Shahed, близько половини з яких — реактивні, Гербера та дрони-імітатори типу "Пародія".

Атака безпілотниками здійснювалася з напрямків Орел, Міллерово, Курськ, ТОТ Донецьк, Гвардійське — ТОТ АР Крим.

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Повітряний напад відбивали — авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 128 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

На жаль, не минулося без наслідків. Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 23 локаціях. Крім того, на 1 локації зафіксували падіння збитих БпЛА та їхніх уламків.

Водночас частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей. Інформація щодо них уточнюється.

Станом на момент повідомлення атака триває, у повітряному просторі перебувають ворожі БпЛА.

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Скриншот повідомлення Повітряних сил ЗСУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у серпні 2026 року Сили оборони знищили понад 4 600 повітряних цілей, зокрема різні типи ракет і безпілотників. ППО знешкодила 1876 ударних БпЛА Shahed-131/136, 1460 Shahed-238, 1031 розвідувальний дрон та 820 БпЛА "Lancet". Авіація Повітряних сил здійснила понад 1900 літаковильотів, із них понад 1400 — для винищувального авіаційного прикриття.

Новини.LIVE також писали, що у ніч проти 4 вересня Росія атакувала Україну 121 безпілотником та ракетою Х-31П. Сили ППО знешкодили 103 ворожі дрони, однак зафіксували прямі влучання на 15 локаціях та падіння уламків ще на шести. Серед застосованих Росією дронів були Shahed, "Гербера", S8000 "Бандероль" та імітатори "Пародія".

ЗСУ обстріли ППО війна в Україні атака Сили оборони України
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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