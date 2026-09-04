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Главная Штаб Россия запустила 121 дрон по Украине: ПВО уничтожила не все цели

Россия запустила 121 дрон по Украине: ПВО уничтожила не все цели

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4 сентября 2026 10:51
Россия запустила 121 дрон и ракету Х-31П: последствия обстрела 4 сентября
Пилот истребителя ВВС ВСУ. Фото: Военно-воздушные силы ВСУ

Украинские защитники воздушного пространства сбили 103 российских дрона во время ночной атаки в ночь с 3 на 4 сентября. Всего россияне запустили 121 беспилотник различных типов и одну ракету Х-31П. Хотя большинство целей уничтожено, зафиксировано несколько попаданий. В некоторых регионах Украины до сих пор действует воздушная тревога.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

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Результаты работы ПВО 4 сентября

По состоянию на утро 4 сентября вражеская атака, начавшаяся еще в 18:00 накануне, до сих пор продолжается.

Успешную боевую работу на севере, юге, востоке и в центре страны обеспечили мобильные огневые группы, подразделения РЭБ, авиация, зенитные ракетные войска и операторы беспилотных систем. К сожалению, были зафиксированы прямые попадания вражеских средств в 15 точках, а ещё в шести местах упали обломки сбитых аппаратов.

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Статистика сбитых аппаратов 4 сентября. Фото: Воздушные силы ВСУ

На этот раз для нанесения удара Россия использовала управляемую авиационную ракету Х-31П, которую запустили из акватории Черного моря. Также оккупанты направили на украинские города 121 беспилотник.

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Захватчики массово применили аппараты типа Shahed, причем около половины из них были оснащены реактивными двигателями. Также в воздушном пространстве фиксировались дроны "Гербера", S8000 "Бандероль" и специальные беспилотники-имитаторы "Пародия", которые противник использует для изнурения украинской противовоздушной обороны.

Запуски этой волны беспилотников осуществлялись с пяти разных направлений. Враг запускал аппараты с территории России и с временно оккупированных территорий Украины.

Новини.LIVE сообщали, что 3 сентября на заседании Штаба верховного главнокомандующего обсуждали, как защититься от российских реактивных "Шахедов". Владимир Зеленский поставил задачу быстро наладить выпуск собственных дронов-перехватчиков.

Также Владимир Зеленский пообщался с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Речь шла о российской атаке на самолет в аэропорту Лейпцига, усилении безопасности и новых партиях немецкой ПВО, которые должны прибыть в Украину уже в сентябре.

обстрелы ПВО дроны Воздушные Силы ВСУ
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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