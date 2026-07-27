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Главная Штаб Меньше бюрократии и больше шансов спасти жизнь: Минобороны об изменениях в военной медицине

Меньше бюрократии и больше шансов спасти жизнь: Минобороны об изменениях в военной медицине

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2026 19:09
Минобороны обновило систему медицинской поддержки Сил обороны — основные изменения
Военные ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

Министерство обороны Украины сообщило о ряде изменений в системе медицинской поддержки Сил обороны. Ведомство обновило Военно-медицинскую доктрину, утвердило новые стандарты для медицинских пунктов, расширило возможности военных медиков на передовой и усовершенствовало подготовку хирургов.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Новини.LIVE.

Какие изменения внесло Минобороны в военную медицину

В министерстве отметили, что новая редакция Военно-медицинской доктрины предусматривает сокращение бюрократических процедур. В частности, устранили лишние согласования и документооборот, чтобы медицинские службы различных структур работали по единым правилам и могли быстрее принимать решения. Также Минобороны ввело единые стандарты для медицинских пунктов Role 1 и Role 2. Документы определяют их функции, необходимую численность медицинского персонала и перечень оборудования, которым они должны быть обеспечены.

Отдельно ведомство урегулировало вопрос использования сильнодействующих обезболивающих препаратов. Отныне военные медики получили законное право применять наркотические и психотропные лекарственные средства для оказания помощи тяжелораненым непосредственно на передовой.

Кроме того, в Минобороны сообщили о проведении учебного курса Storm 2, который максимально приближен к условиям боевых действий. Программа призвана повысить уровень подготовки военных хирургов и усовершенствовать навыки оказания помощи раненым в зоне боевых действий.

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В ведомстве подчеркнули, что главная цель этих изменений — обеспечить военных медиков необходимыми инструментами для работы и повысить шансы на спасение жизней украинских защитников на всех этапах медицинской эвакуации.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска провели масштабный механизированный штурм позиций Сил обороны Украины, задействовав подразделения двух общевойсковых армий и танковой дивизии. Несмотря на значительное количество личного состава и бронетехники, наступление потерпело неудачу — украинские военные отбили атаку, уничтожив десятки единиц вражеской техники и ликвидировав более сотни оккупантов.

Как сообщали Новини.LIVE, в Украине анонсировали введение дополнительной ежемесячной выплаты в размере 10 тысяч гривен для отдельных категорий военнослужащих. В то же время в Минобороны уточнили, что надбавка не будет универсальной и будет распространяться только на определенные категории защитников, тогда как офицеры, проходящие службу на тыловых должностях, ее не получат.

Минобороны тактическая медицина военный медик
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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