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Главная Штаб В ВСУ начали проверку справедливости распределения бойцов на фронте

В ВСУ начали проверку справедливости распределения бойцов на фронте

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Дата публикации 29 июля 2026 16:24
В ВСУ начали масштабную проверку справедливости распределения личного состава на фронте
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

В Вооруженных Силах Украины начали масштабную проверку процессов комплектования действующих воинских частей. Специальные комиссии планируют детально оценить реальное состояние кадрового обеспечения в составе боевых бригад, полков и отдельных корпусов. Основные усилия нового руководства будут направлены на тщательный анализ эффективности и обеспечение максимальной справедливости при распределении мобилизованных граждан.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ.

Справедливость на линии фронта

Профильные специалисты проводят тщательный мониторинг текущей ситуации с учетом насущных потребностей частей, выполняющих задачи непосредственно на передовой.

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По замыслу Генштаба, инспекция должна выявить имеющиеся кадровые дисбалансы между тыловыми структурами и боевыми подразделениями на различных участках фронта.

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"Ключевая цель — оценить фактическое состояние укомплектованности бригад, полков и корпусов, проанализировать эффективность распределения военнослужащих между подразделениями и определить направления для совершенствования вопросов кадрового обеспечения", — сообщили в Генштабе.

Также проверяющие органы планируют уделить особое внимание тем направлениям, где ведутся наиболее интенсивные бои.

"В частности, оценивается эффективность и справедливость распределения личного состава с учетом потребностей воинских частей, выполняющих боевые задачи на различных участках фронта", — подчеркнули в Генштабе.

Принятые руководством решения направлены на повышение боеспособности, обеспечение кадрового баланса и более рациональное использование личного состава на передовой.

Как ранее писали Новини.LIVE, бойцы «Азова» сорвали один из самых масштабных штурмов РФ, к которому оккупанты привлекли силы двух общевойсковых армий и танковой дивизии.

Также мы писали, что новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый взял под свое руководство армию, находящуюся в тяжелом состоянии, поскольку бойцы устали, а открывшееся окно возможностей для средних и глубоких ударов скоро закроется. Такое мнение высказал офицер ВСУ Андрей Онистрат.

ВСУ Генштаб ВСУ война в Украине
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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