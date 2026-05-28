РФ атаковала Украину "Кинжалом" и сотней дронов: сбито 138 целей

Ua ru
Дата публикации 28 мая 2026 10:24
Атака "Кинжалом" и сотней дронов: последствия ночного обстрела
Мобильно-огневая группа ПВО сбивает воздушные цели. Фото: Генштаб ВСУ

Российские войска в ночь на 28 мая совершили очередную массированную атаку по территории Украины, применив баллистические ракеты и ударные беспилотники. Есть попадания ракеты "Кинжал" и ударных БпЛА на семи локациях, а также падение сбитых дронов на шести локациях.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Обстрел Украины 28 мая

В Воздушных силах рассказали, что с 18:00 27 мая враг запустил по Украине аэробаллистическую ракету "Кинжал" и 147 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники других типов.

Пуски БпЛА осуществлялись по направлениям Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Липецкая область и Гвардейское во временно оккупированном Крыму.

Статистика сбитых целей по состоянию на 27 мая. Фото: Воздушные силы ВСУ

"Нападение с воздуха отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

По состоянию на 08:00 силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 138 вражеских дронов на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание ракеты "Кинжал" и 10 ударных беспилотников на семи локациях. Также обломки сбитых целей упали еще в семи местах.

Ранее Новини.LIVE писали, что Украина тестирует дешевые ракеты для борьбы с "Шахедами". Министр обороны Михаил Федоров заявил, что ведомство уже проводит тестирование оружия.

Также мы сообщали, что зенитный дивизион Третьей штурмовой стал полком "Аквила". Это произошло в рамках второго этапа реформы Сухопутных войск.

обстрелы ПВО балистическая атака
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
