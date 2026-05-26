Зенитный дивизион Третьей штурмовой стал полком "Аквила"

Зенитный дивизион Третьей штурмовой стал полком "Аквила"

Дата публикации 26 мая 2026 22:59
Украинские воины. Фото: facebook.com/ppo.ab3.army

Командир 1030 зенитного ракетно-артиллерийского полка "Аквила" Третьего армейского корпуса Максим Зайченко сообщил, что зенитный дивизион Третьей штурмовой официально превратился в полк "Аквила". Это произошло в рамках второго этапа реформы Сухопутных войск.

Об этом эксклюзивно Максим Зайченко сообщил в эфире День.LIVE.

"Собственно, расширение и создание полка на уровне отдельного полка, в составе Сухопутных войск и армейского корпуса — это продолжение реформы, которая сейчас на втором этапе продолжается в Вооруженных силах Украины", — отметил Зайченко.

По его словам, после создания корпусов сейчас формируются корпусные комплекты. Командир 1030 зенитного ракетно-артиллерийского полка "Аквила" Третьего армейского корпуса Максим Зайченко рассказал, что история полка началась еще в начале полномасштабной войны. Тогда он функционировал как обычный зенитный дивизион в составе Третьей отдельной штурмовой бригады.

"Поскольку мы являемся драйверами таких реформаций и быстро прошли все организационные этапы, было принято решение о создании именно полковой составляющей", — говорит Зайченко.

Он сообщил, что подобные действия происходят в целом по ВСУ, где после создания корпусов сейчас создаются корпусные комплекты.

Впоследствии подразделение стало отдельной самостоятельной частью и сейчас расширило свои возможности для выполнения задач в пределах всей оперативно-тактической зоны ответственности Третьего армейского корпуса.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Bloomberg, украинские силы смогли вернуть под свой контроль около 400 квадратных километров территории во время наступательных операций после того, как были выведены из строя тысячи терминалов Starlink, которые использовали россияне.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский анонсировал короткие контракты в армии для уволенных после ранений военных. По его словам, продолжительность может быть до 9 месяцев.

Украина Третья штурмова бригада эфир Новини.LIVE
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
