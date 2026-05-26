Зенитный дивизион Третьей штурмовой стал полком "Аквила"

Украинские воины.

Командир 1030 зенитного ракетно-артиллерийского полка "Аквила" Третьего армейского корпуса Максим Зайченко сообщил, что зенитный дивизион Третьей штурмовой официально превратился в полк "Аквила". Это произошло в рамках второго этапа реформы Сухопутных войск.

Об этом эксклюзивно Максим Зайченко сообщил в эфире День.LIVE.

"Собственно, расширение и создание полка на уровне отдельного полка, в составе Сухопутных войск и армейского корпуса — это продолжение реформы, которая сейчас на втором этапе продолжается в Вооруженных силах Украины", — отметил Зайченко.

По его словам, после создания корпусов сейчас формируются корпусные комплекты. Командир 1030 зенитного ракетно-артиллерийского полка "Аквила" Третьего армейского корпуса Максим Зайченко рассказал, что история полка началась еще в начале полномасштабной войны. Тогда он функционировал как обычный зенитный дивизион в составе Третьей отдельной штурмовой бригады.

"Поскольку мы являемся драйверами таких реформаций и быстро прошли все организационные этапы, было принято решение о создании именно полковой составляющей", — говорит Зайченко.

Он сообщил, что подобные действия происходят в целом по ВСУ, где после создания корпусов сейчас создаются корпусные комплекты.

Впоследствии подразделение стало отдельной самостоятельной частью и сейчас расширило свои возможности для выполнения задач в пределах всей оперативно-тактической зоны ответственности Третьего армейского корпуса.

