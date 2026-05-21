Федоров: Украина тестирует дешевые ракеты для борьбы с "Шахедами"

Министр обороны Михаил Федоров сообщил, что в Украине против ударных дронов типа Shahed готовят дешевые ракеты. По его словам, уже есть решения, близкие к готовности. Сейчас ведомство уже проводит тестирование.

Об этом Михаил Федоров сообщил во время общения с журналистами в четверг, 21 мая, передает Новини.LIVE.

Дешевые ракеты против дронов типа Shahed

Федоров говорит, что Украине важно не только разработать действенный способ противодействия российским дронам, но и оперативно наладить его серийное производство.

Он также сообщил, что в течение последних четырех месяцев поставки дронов-перехватчиков в войска увеличились в 2,6 раза. Кроме того, сеть частной ПВО удалось расширить до 27 предприятий в разных регионах страны.

Изменения в рекрутинге

Министр рассказал, какие изменения ожидаются в рекрутинге:

справедливая модель выплат;

новая контрактная система;

четкие сроки службы и понятная логика ротаций;

новые подходы к комплектации подразделений;

уменьшение количества СЗЧ.

Как писали Новини.LIVE, европейская аэрокосмическая компания Destinus сообщила об ускорении программы RUTA Block 3, которая предусматривает создание высокоточного оружия с дальностью до 2000 км и развитие линейки систем RUTA. В Украине планируют изготавливать часть компонентов и проводить тестирование системы в реальных условиях.

А украинская компания Fire Point представила макет баллистической ракеты FP-9 с дальностью полета до 855 км и боевой частью массой 800 кг.