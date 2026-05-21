Федоров: Украина тестирует дешевые ракеты для борьбы с "Шахедами"
Министр обороны Михаил Федоров сообщил, что в Украине против ударных дронов типа Shahed готовят дешевые ракеты. По его словам, уже есть решения, близкие к готовности. Сейчас ведомство уже проводит тестирование.
Об этом Михаил Федоров сообщил во время общения с журналистами в четверг, 21 мая, передает Новини.LIVE.
Федоров говорит, что Украине важно не только разработать действенный способ противодействия российским дронам, но и оперативно наладить его серийное производство.
Он также сообщил, что в течение последних четырех месяцев поставки дронов-перехватчиков в войска увеличились в 2,6 раза. Кроме того, сеть частной ПВО удалось расширить до 27 предприятий в разных регионах страны.
Изменения в рекрутинге
Министр рассказал, какие изменения ожидаются в рекрутинге:
- справедливая модель выплат;
- новая контрактная система;
- четкие сроки службы и понятная логика ротаций;
- новые подходы к комплектации подразделений;
- уменьшение количества СЗЧ.
Как писали Новини.LIVE, европейская аэрокосмическая компания Destinus сообщила об ускорении программы RUTA Block 3, которая предусматривает создание высокоточного оружия с дальностью до 2000 км и развитие линейки систем RUTA. В Украине планируют изготавливать часть компонентов и проводить тестирование системы в реальных условиях.
А украинская компания Fire Point представила макет баллистической ракеты FP-9 с дальностью полета до 855 км и боевой частью массой 800 кг.