Україна
Федоров: Украина тестирует дешевые ракеты для борьбы с "Шахедами"

Федоров: Украина тестирует дешевые ракеты для борьбы с "Шахедами"

Дата публикации 21 мая 2026 18:38
Федоров: Украина тестирует дешевые ракеты для борьбы с Шахедами
Михаил Федоров. Фото: Новини.LIVE

Министр обороны Михаил Федоров сообщил, что в Украине против ударных дронов типа Shahed готовят дешевые ракеты. По его словам, уже есть решения, близкие к готовности. Сейчас ведомство уже проводит тестирование.

Об этом Михаил Федоров сообщил во время общения с журналистами в четверг, 21 мая, передает Новини.LIVE.

Дешевые ракеты против дронов типа Shahed

Федоров говорит, что Украине важно не только разработать действенный способ противодействия российским дронам, но и оперативно наладить его серийное производство.

Он также сообщил, что в течение последних четырех месяцев поставки дронов-перехватчиков в войска увеличились в 2,6 раза. Кроме того, сеть частной ПВО удалось расширить до 27 предприятий в разных регионах страны.

Изменения в рекрутинге

Министр рассказал, какие изменения ожидаются в рекрутинге:

  • справедливая модель выплат;
  • новая контрактная система;
  • четкие сроки службы и понятная логика ротаций;
  • новые подходы к комплектации подразделений;
  • уменьшение количества СЗЧ.

Как писали Новини.LIVE, европейская аэрокосмическая компания Destinus сообщила об ускорении программы RUTA Block 3, которая предусматривает создание высокоточного оружия с дальностью до 2000 км и развитие линейки систем RUTA. В Украине планируют изготавливать часть компонентов и проводить тестирование системы в реальных условиях.

А украинская компания Fire Point представила макет баллистической ракеты FP-9 с дальностью полета до 855 км и боевой частью массой 800 кг.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
