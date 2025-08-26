В Азов приглашают PPC-специалистов и обещают хорошие условия

Военный специалист по информационным технологиям. Иллюстративное фото: Минобороны США

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые разбираются в рекламных кампаниях в Интернете. Речь идет о PPC-специалистах.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.

Реклама

Читайте также:

Объявление о вакансии для PPC-специалистов. Фото: Скриншот

Какие будут обязанности

запускать новые рекламные кампании в Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads;

поддерживать и улучшать существующие рекламные кампании;

анализировать эффективность запусков и формировать понятные отчетности.

Требования к кандидату

опыт работы с Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads. Преимуществом будет наличие опыта работы с Bing Ads, Telegram Ads, Twitter Ads;

навыки настройки Google Tag Manager, TikTok Pixel, Meta Pixel и Conversion API;

глубокое понимание Google Analytics и других аналитических сервисов;

опыт создания рекламных креативов для эффективных запусков рекламных кампаний;

умение качественно формировать технические задания на дизайнеров, разработчиков и копирайтеров.

Условия службы

"Азов" предлагает официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Есть возможность перевода действующих военнослужащих.

Специалиста обеспечат необходимой качественной техникой и рабочим пространством. Также возможно выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий за что будет денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Напомним, что кроме этой вакансии, в "Азове" требуются медики эвакуационного отделения. Для этого необходимо иметь опыт работу, а образование будет преимуществом.

Также мы писали, что бригада ищет людей, которые умеют вести медицинскую документацию. Речь уже о медицинских кураторах.