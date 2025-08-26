Відео
Армії потрібні фахівці з реклами — в "Азові" є цікава вакансія

Армії потрібні фахівці з реклами — в "Азові" є цікава вакансія

Дата публікації: 26 серпня 2025 03:26
До Азова запрошують PPC-спеціалістів і обіцяють гарні умови
Військовий спеціаліст з інформаційних технологій. Ілюстративне фото: Міноборони США

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знаються на рекламних кампаніях в Інтернеті. Йдеться про PPC-спеціалістів.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua.

Читайте також:
Оголошення про вакансію для PPC-спеціалістів. Фото: Скриншот

Які будуть обов'язки

  • запускати нові рекламні кампанії в Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads;
  • підтримувати та покращувати існуючі рекламні кампанії;
  • аналізувати ефективність запусків та формувати зрозумілі звітності.

Вимоги до кандидата

  • досвід роботи з Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads. Перевагою буде наявність досвіду роботи з Bing Ads, Telegram Ads, Twitter Ads;
  • навички налаштування Google Tag Manager, TikTok Pixel, Meta Pixel та Conversion API;
  • глибоке розуміння Google Analytics та інших аналітичних сервісів;
  • досвід створення рекламних креативів для ефективних запусків рекламних кампаній;
  • вміння якісно формувати технічні завдання на дизайнерів, розробників та копірайтерів.

Умови служби

"Азов" пропонує офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Є можливість переведення чинних військовослужбовців.

Фахівця забезпечать необхідною якісною технікою та робочим простором. Також можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій за що буде грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії, в "Азові" потрібні медики евакуаційної відділення. Для цього необхідно мати досвід роботу, а освіта буде перевагою.

Також ми писали, що бригада шукає людей, які вміють вести медичну документацію. Мова вже про медичних кураторів.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
