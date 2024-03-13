Арест или штраф — какая ответственность грозит за неявку в ТЦК

Сотрудники ТЦК проверяют документы. Фото: УНИАН

Неявка в Территориальный центр комплектования может привести к штрафу или даже уголовной ответственности. Руководитель правового отдела Житомирского областного ТЦК Евгений Гуртовой дал разъяснение по процедуре определения наказания за игнорирование повестки.

Об этом сообщает издание Суспільне в среду, 13 марта.

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По словам Гуртового, в случае игнорирования повестки, выданной с целью проверки персональных данных и прохождения медицинского осмотра, лицо будет привлечено к административной ответственности. Ему будет грозить штраф в размере от 1700 до 3400 гривен.

В случае повторной неявки в ТЦК по повестке в течение года лицу, которое уже было оштрафовано, грозит штраф в размере от 3400 до 5100 гривен.

В случае игнорирования мобилизационного распоряжения лицу может грозить уже уголовная ответственность и наказание в виде заключения на срок от трех до пяти лет.

Согласно заявлению Евгения Гуртового, в Житомирской области за игнорирование повестки оштрафовали около тысячи человек. В области также зафиксировано несколько случаев привлечения уклонистов к уголовной ответственности.

Напомним, что в некоторых городах Украины ТЦК запретили менять место жительства.

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