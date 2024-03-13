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Арешт або штраф — яка відповідальність загрожує за неявку у ТЦК

13 березня 2024 17:34
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Арешт або штраф — яка відповідальність загрожує за неявку у ТЦК
Працівники ТЦК перевіряють документи. Фото: УНІАН
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Неявка до Територіального центру комплектування може призвести до накладання штрафу або навіть кримінальної відповідальності. Керівник правового відділу Житомирського обласного ТЦК Євген Гуртовий надав роз’яснення щодо процедури визначення покарання за ігнорування повістки.

Про це повідомляє видання Суспільне у середу, 13 березня.

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За словами Гуртового, у разі ігнорування повістки, яка була видана з метою перевірки персональних даних та проходження медичного огляду, особа буде притягнута до адміністративної відповідальності. Їй загрожуватиме штраф у розмірі від 1700 до 3400 гривень.

У випадку повторної неявки до ТЦК за повісткою протягом року особі, яка вже була оштрафована, загрожує штраф у розмірі від 3400 до 5100 гривень.

У разі ігнорування мобілізаційного розпорядження особі може загрожувати вже кримінальна відповідальність та покарання у вигляди ув'язнення на термін від трьох до п'яти років.

Відповідно до заяви Євгена Гуртового, на Житомирщині за ігнорування повістки оштрафували близько тисячі осіб. У області також зафіксовано кілька випадків притягнення ухилянтів до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, що у деяких містах України ТЦК заборонили змінювати місце проживання.

Раніше ми розповідали, як працюватиме норма закону про обов'язкове оновлення даних українців у ТЦК.

Україна
мобілізація
повістки
законопроєкт
війна в Україні
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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