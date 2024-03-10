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Арахамия ответил, будут ли иметь отсрочку от мобилизации инвалиды и аспиранты

10 марта 2024 18:24
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Закон о мобилизации - отсрочка для инвалидов и студентов
Глава франции "Слуга народа" Давид Арахамия. Фото: Давид Арахмія, Telegram
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

На следующей неделе Верховная Рада Украины будет рассматривать поправки в новом законе о мобилизации. В частности народные депутаты рассмотрят вопрос отсрочки от военной службы для инвалидов и аспирантов.

Об этом сообщил глава франции "Слуга народа" Давид Арахамия в Telegram в воскресенье, 10 марта.

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Арахамия заявил, что вопрос о I, II, и III группы людей с инвалидностью будет урегулировано.

"В действующем законодательстве предусмотрен один смотритель на одного человека с инвалидностью по его выбору. Только так. И речь не о "постоянном уходе", а просто об уходе", — написал Арахамия.

Также глава фракции "Слуга народа" подчеркнуть, что на следующей неделе начнется обсуждение поправок и депутаты решат этот вопрос.

"То же касается и аспирантов. Как и было обещано, независимо от формы обучения будет урегулирован вопрос предоставления им отсрочки от мобилизации", — добавил Арахамия.

арахамия
Сообщение Давида Арахамии. Фото: скриншот

Напомним, призову на военную службу могут не подлежать мужчины, ухаживающие за родителями своими или жены, имеющие инвалидность. Отсрочка от мобилизации возможна в том случае, если человек с инвалидностью не имеет других трудоспособных лиц, которые могли бы заботиться о нем.

Ранее адвокат Владимир Крекотень объяснил, может ли военный освободиться от службы, если его родственник получил тяжелое ранение, инвалидность на фронте.

Верховная Рада
Давид Арахамия
закон
студенты
Слуга народа
инвалидность
мобилизация

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