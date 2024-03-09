Мобилизуют ли на войну, если ухаживаю за тещей с инвалидностью II группы — что говорит закон

Мужчина держит руку на руке женщины преклонного возраста, которая сидит в инвалидной коляске. Фото: росСМИ

Призову на военную службу могут не подлежать мужчины, ухаживающие за родителями своими или жены, имеющими инвалидность. Отсрочка от мобилизации возможна в том случае, если человек с инвалидностью не имеет других трудоспособных лиц, которые могли бы заботиться о нем.

Об этом сообщают Факты ICTV в пятницу, 8 марта, со ссылкой на юристов.

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Как получить отсрочку от мобилизации по уходу за лицом с инвалидностью

Так, согласно закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (ст. 23), "призову на военную службу во время мобилизации не подлежат военнообязанные, имеющие одного из своих родителей или родителей жены (супруга) с инвалидностью 1 или 2 группы".

Чтобы получить отсрочку от мобилизации, нужно оформить уход за человеком, например, имеющей инвалидность тещей. Таким образом, в ее справке от МСЭК (Медико-социальная экспертная комиссия) или ВКК (Врачебно-консультативная комиссия) должно быть указано, что она нуждается в постороннем уходе. Затем нужно доказать, что военнообязанный единственный, кто может заботиться о теще, что у нее нет других родственников.

Какие документы необходимы для оформления отсрочки по уходу за человеком с инвалидностью

Для отсрочки от мобилизации при наличии тещи с инвалидностью II группы нужно подготовить следующие документы:

заявление со ссылкой на соответствующий абзац ст. 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации";

копии документов, подтверждающих родственные связи, заверенные нотариально — свидетельства о рождении жены, свидетельства о браке;

копию справки МСЭК и пенсионного удостоверения тещи, заверенные нотариально.

Кроме того, нужны доказательные документы, что зять ухаживает за тещей, и не имеет других лиц, которые могли бы это сделать. Для этого было бы достаточно даже нотариально заверенного заявления от самой тещи о необходимости попечительства.

Напомним, что адвокат Владимир Крекотень объяснил, может ли военный освободиться от службы, если его родственник получил тяжелое ранение, инвалидность на фронте.

Также мы писали, что в Украине могут мобилизовывать лиц, имеющих вторую и третью группу инвалидности. Это обусловлено тем, что в стране рухнул мобилизационный потенциал.