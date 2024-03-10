Закон про мобілізацію – відстрочка для інвалідів та студентів

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Фото: Давид Арахмія, Telegram

Наступного тижня Верховна Рада України розглядатиме поправки у новому законі про мобілізацію. Зокрема, народні депутати розглянуть питання відстрочки від військової служби для інвалідів та аспірантів.

Про це повідомив голова франції "Слуга народу" Давид Арахамія у Telegram у неділю, 10 березня.

Читайте також:

Відстрочка від мобілізації для інвалідів та аспірантів

Арахамія заявив, що питання про I, II та III групи людей з інвалідністю буде врегульовано.

"У чинному законодавстві передбачено одного доглядача на одну людину з інвалідністю на її вибір. Тільки так. І мова не про "постійний догляд", а просто про звільнення", — написав Арахамія.

Також голова фракції "Слуга народу" наголосив, що наступного тижня розпочнеться обговорення поправок і депутати вирішать це питання.

"Те саме стосується і аспірантів. Як і було обіцяно, незалежно від форми навчання буде врегульовано питання надання їм відстрочки від мобілізації", — додав Арахамія.

Повідомлення Давида Арахамії. Фото: скриншот

Нагадаємо, призову на військову службу можуть не підлягати чоловіки, які доглядають батьків своїх або дружини, які мають інвалідність. Відстрочення від мобілізації можливе в тому випадку, якщо людина з інвалідністю не має інших працездатних осіб, які могли б піклуватися про неї.

Раніше адвокат Володимир Крекотень пояснив, чи може військовий звільнитися від служби, якщо його родич отримав тяжке поранення, інвалідність на фронті.