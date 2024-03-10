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Арахамія відповів, чи матимуть відстрочку від мобілізації інваліди та аспіранти

10 березня 2024 18:24
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Закон про мобілізацію – відстрочка для інвалідів та студентів
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Фото: Давид Арахмія, Telegram
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Наступного тижня Верховна Рада України розглядатиме поправки у новому законі про мобілізацію. Зокрема, народні депутати розглянуть питання відстрочки від військової служби для інвалідів та аспірантів.

Про це повідомив голова франції "Слуга народу" Давид Арахамія у Telegram у неділю, 10 березня.

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Відстрочка від мобілізації для інвалідів та аспірантів

Арахамія заявив, що питання про I, II та III групи людей з інвалідністю буде врегульовано.

"У чинному законодавстві передбачено одного доглядача на одну людину з інвалідністю на її вибір. Тільки так. І мова не про "постійний догляд", а просто про звільнення", — написав Арахамія.

Також голова фракції "Слуга народу" наголосив, що наступного тижня розпочнеться обговорення поправок і депутати вирішать це питання.

"Те саме стосується і аспірантів. Як і було обіцяно, незалежно від форми навчання буде врегульовано питання надання їм відстрочки від мобілізації", додав Арахамія.

арахамія
Повідомлення Давида Арахамії. Фото: скриншот

Нагадаємо, призову на військову службу можуть не підлягати чоловіки, які доглядають батьків своїх або дружини, які мають інвалідність. Відстрочення від мобілізації можливе в тому випадку, якщо людина з інвалідністю не має інших працездатних осіб, які могли б піклуватися про неї.

Раніше адвокат Володимир Крекотень пояснив, чи може військовий звільнитися від служби, якщо його родич отримав тяжке поранення, інвалідність на фронті.

Верховна Рада
Давид Арахамія
закон
студенти
Слуга народу
інвалідність
мобілізація

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