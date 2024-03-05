Людей с инвалидностью и ограниченно пригодных могут привлечь к службе — чем они будут заниматься

Мужчина в ТЦК и СП. Иллюстративное фото: Цензор.НЕТ

В Украине могут мобилизовывать лиц, которые имеют вторую и третью группу инвалидности. Это обусловлено тем, что в стране рухнул мобилизационный потенциал.

Об этом заявил младший лейтенант Национальной гвардии Украины Сергей Позняк в эфире "КИЇВ24".

Читайте также:

Скриншот сообщения КИЇВ24

Мобилизация людей с инвалидностью

"Сейчас у нас мобилизационный потенциал немного упал. Поэтому нам нужно этот параметр подтягивать. Надо пересмотреть всех, кто имеет вторую и третью группу инвалидности по поводу его возможности использования в армии", — сказал Позняк.

По его словам, военная служба не всегда связана с непосредственно участием в боевых действиях — в штабах тоже нуждаются в людях.

Кроме того, людей с инвалидностью и ограниченно пригодных могут привлекать, например, строительство фортификационных сооружений и инструкторской работы.

Ранее руководитель Кременчугского районного ТЦК и СП Мирослав Волков рассказал, куда направляют служить мужчин, которых ВВК сочла ограниченно пригодными.

Также мы писали, с какими болезнями мужчин могут забрать в ВСУ.