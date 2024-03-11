Как суд может признать правомерными незаконные действия ТЦК — разъяснение юриста

Адвокат объяснил, как суд может признать правомерными незаконные действия ТЦК
Женщина пыталась в суде оспорить задержание мужа на блокпосте и его доставку в территориальный центр комплектования. Несмотря на признание судом, что сотрудники ТЦК не имеют права задерживать граждан, решение было не в пользу военнообязанного.
Об этом адвокат Роман Симутин рассказал на своем канале в Telegram.
На блокпосте полицейские и ТЦК с помощью реестра "Оберіг" обнаружили, что мужчина подлежит призыву, и предложили поехать в ТЦК для "уточнения данных и проведения разъяснительной работы". Он согласился съездить, прошел ВВК, расписался и написал заявление о выдаче военного билета. В тот же день, согласно приказу начальника ТЦК, его отправили в распоряжение воинской части.
Жена подала жалобу в суд на незаконное задержание мужа в порядке ст. 206 УПК Украины (общие обязанности судьи по защите прав человека).
Что решил суд
Согласно документам, предоставленным ТЦК, гражданин добровольно прошел ВВК, получил военный билет и выбыл в распоряжение воинской части. То есть нарушений не установлено.
В то же время судья обратила внимание на то, что согласно уголовному процессуальному законодательству сотрудники ТЦК не являются уполномоченными лицами, имеющими право задерживать граждан.
Следовательно, мужчина не был задержанным лицом в понимании уголовного процессуального законодательства, поэтому полномочия судьи на указанные правоотношения не распространяются. Судья предложила обращаться с иском в окружной административный суд.
Что делать, когда задерживает ТЦК
"Если к вам применяют физическое задержание, то фиксируйте незаконные действия на видео, звоните 102, требуйте встречи с адвокатом и ничего не подписывайте. Это гораздо более эффективный способ, чем вышеописанный", — подытожил Роман Симутин.
Ранее в ТЦК сделали заявление о провале мобилизации в Украине. Также мы писали, где работники ТЦК могут законно вручать повестки.
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