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Адвокат объяснил, как суд может признать правомерными незаконные действия ТЦК

11 марта 2024 17:35
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Как суд может признать правомерными незаконные действия ТЦК — разъяснение юриста
Суд вынес решение в пользу ТЦК. Фото: lexinform.com.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Женщина пыталась в суде оспорить задержание мужа на блокпосте и его доставку в территориальный центр комплектования. Несмотря на признание судом, что сотрудники ТЦК не имеют права задерживать граждан, решение было не в пользу военнообязанного.

Об этом адвокат Роман Симутин рассказал на своем канале в Telegram.

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На блокпосте полицейские и ТЦК с помощью реестра "Оберіг" обнаружили, что мужчина подлежит призыву, и предложили поехать в ТЦК для "уточнения данных и проведения разъяснительной работы". Он согласился съездить, прошел ВВК, расписался и написал заявление о выдаче военного билета. В тот же день, согласно приказу начальника ТЦК, его отправили в распоряжение воинской части.

Жена подала жалобу в суд на незаконное задержание мужа в порядке ст. 206 УПК Украины (общие обязанности судьи по защите прав человека).

Что решил суд

Согласно документам, предоставленным ТЦК, гражданин добровольно прошел ВВК, получил военный билет и выбыл в распоряжение воинской части. То есть нарушений не установлено.

В то же время судья обратила внимание на то, что согласно уголовному процессуальному законодательству сотрудники ТЦК не являются уполномоченными лицами, имеющими право задерживать граждан.

Следовательно, мужчина не был задержанным лицом в понимании уголовного процессуального законодательства, поэтому полномочия судьи на указанные правоотношения не распространяются. Судья предложила обращаться с иском в окружной административный суд.

Что делать, когда задерживает ТЦК

"Если к вам применяют физическое задержание, то фиксируйте незаконные действия на видео, звоните 102, требуйте встречи с адвокатом и ничего не подписывайте. Это гораздо более эффективный способ, чем вышеописанный", — подытожил Роман Симутин.

Ранее в ТЦК сделали заявление о провале мобилизации в Украине. Также мы писали, где работники ТЦК могут законно вручать повестки.

суд
мобилизация
война в Украине
ВВК
ТЦК и СП
военнообязанные

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