Рассылка повесток по почте — адвокат сказал кому их не будут присылать

Адвокат назвал две категории людей, которым не пришлют повестки по почте
В Украине начали вручать военнообязанным повестки через почту. Впрочем, некоторые категории не получат их таким образом, среди них и уклонисты.
Об этом рассказал адвокат Юрий Танасийчук в эфире "КИЕВ24".
Кто не получит повестки по почте
Адвокат пояснил, что повестки по почте будут получать только те, кто вовремя обновил данные в ТЦК. В то же время их не посылают тем, кто нарушил закон о мобилизации
"Уклонисты их точно не получат. Лица, которые переплыли Тису или иным образом за пределами пунктов пропуска пересекли государственную границу во время войны и покинули страну тоже их не получат. Получат оставшиеся в Украине лица, актуально обновившие данные, указавшие адреса", — сказал адвокат.
Получил повесткой по почте — что будет дальше
Адвокат утверждает, что в случае получения повестки по почте будут в дальнейшем приглашать на прохождение военно-врачебной комиссии или в отдельных случаях для актуализации данных.
Сама процедура определена законом. Упрощено вручение и подписание повесток.
Напомним, адвокаты объяснили, считается ли вручение повестки почтой законной процедурой и подлежит ли она обжалованию. Известны три категории военнообязанных, которые могут получить повестки по почте.
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