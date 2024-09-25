Рассылка повесток по почте — адвокат сказал кому их не будут присылать

Почтовое отделение. Фото иллюстративное: УНИАН

В Украине начали вручать военнообязанным повестки через почту. Впрочем, некоторые категории не получат их таким образом, среди них и уклонисты.

Об этом рассказал адвокат Юрий Танасийчук в эфире "КИЕВ24".

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Кто не получит повестки по почте

Адвокат пояснил, что повестки по почте будут получать только те, кто вовремя обновил данные в ТЦК. В то же время их не посылают тем, кто нарушил закон о мобилизации

"Уклонисты их точно не получат. Лица, которые переплыли Тису или иным образом за пределами пунктов пропуска пересекли государственную границу во время войны и покинули страну тоже их не получат. Получат оставшиеся в Украине лица, актуально обновившие данные, указавшие адреса", — сказал адвокат.

Получил повесткой по почте — что будет дальше

Адвокат утверждает, что в случае получения повестки по почте будут в дальнейшем приглашать на прохождение военно-врачебной комиссии или в отдельных случаях для актуализации данных.

Сама процедура определена законом. Упрощено вручение и подписание повесток.

Напомним, адвокаты объяснили, считается ли вручение повестки почтой законной процедурой и подлежит ли она обжалованию. Известны три категории военнообязанных, которые могут получить повестки по почте.