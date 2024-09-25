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Військовозобов'язані Києва та Закарпаття почали отримувати повістки поштою

25 вересня 2024 10:08
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — жителі Києва та Закарпаття отримали повістки по поштою
Людина забирає лист у поштовій скриньці. Ілюстративне фото: Despositphotos
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовозобов'язані у Києві та Закарпатті почали отримувати повістки для уточнення даних. Повістки надсилаються через "Укрпошту" і вважаються врученими, навіть якщо адресат відмовився їх отримати.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Військовозобов'язані почали отримувати повістки поштою

Перші повістки поштою для уточнення даних почали отримувати мешканці Києва та Закарпаття.

повістка поштою
Повістка, яку через пошту отримав житель Києва. Фото: Инсайдер.UA

Раніше Міністерство оборони зазначило, що процес видачі повісток буде автоматизовано через систему "Оберіг", а самі повістки будуть надсилатися через "Укрпошту".

Повістка
Повістка, яка прийшла на почту. Фото: Инсайдер.UA

Повістка формується через електронний кабінет військовозобов'язаного, підписується начальником ТЦК і протягом 48 годин надсилається рекомендованим листом з описом вмісту та повідомленням про вручення.

У випадку, якщо військовозобов'язаний не був вдома або відмовився отримати повістку, вона все одно вважатиметься врученою після доставлення листоношею. Водночас такий документ неможливо оскаржити у суді.

Повістка через пошту
Повістка від ТЦК через "Укрпошту". Фото: Закарпатич

Зауважимо, незалежно від того, чи громадянин розписався за отримання, він вважається ознайомленим, тому за порушення передбачено штраф у розмірі від 17 000 до 34 000 гривень.

Нагадаємо, Кабмін виділив 71 мільйон 820 тисяч гривень на друк і розсилку 900 тисяч повісток поштою для військовозобов'язаних та резервістів до кінця 2024 року. 

Раніше ми писали, що перші, хто може отримати повістку поштою, — особи, які оновили дані через застосунок ''Резерв+''. Наступними громадяни, які не мають права на відстрочку та особи, які ще не оформили відстрочку та є придатними до військової служби.

Укрпошта Київ Закарпаття мобілізація повістки військовозобов'язані

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