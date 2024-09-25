Мобілізація в Україні — жителі Києва та Закарпаття отримали повістки по поштою

Військовозобов'язані Києва та Закарпаття почали отримувати повістки поштою
Військовозобов'язані у Києві та Закарпатті почали отримувати повістки для уточнення даних. Повістки надсилаються через "Укрпошту" і вважаються врученими, навіть якщо адресат відмовився їх отримати.
Про це повідомляють місцеві пабліки.
Військовозобов'язані почали отримувати повістки поштою
Перші повістки поштою для уточнення даних почали отримувати мешканці Києва та Закарпаття.
Раніше Міністерство оборони зазначило, що процес видачі повісток буде автоматизовано через систему "Оберіг", а самі повістки будуть надсилатися через "Укрпошту".
Повістка формується через електронний кабінет військовозобов'язаного, підписується начальником ТЦК і протягом 48 годин надсилається рекомендованим листом з описом вмісту та повідомленням про вручення.
У випадку, якщо військовозобов'язаний не був вдома або відмовився отримати повістку, вона все одно вважатиметься врученою після доставлення листоношею. Водночас такий документ неможливо оскаржити у суді.
Зауважимо, незалежно від того, чи громадянин розписався за отримання, він вважається ознайомленим, тому за порушення передбачено штраф у розмірі від 17 000 до 34 000 гривень.
Нагадаємо, Кабмін виділив 71 мільйон 820 тисяч гривень на друк і розсилку 900 тисяч повісток поштою для військовозобов'язаних та резервістів до кінця 2024 року.
Раніше ми писали, що перші, хто може отримати повістку поштою, — особи, які оновили дані через застосунок ''Резерв+''. Наступними громадяни, які не мають права на відстрочку та особи, які ще не оформили відстрочку та є придатними до військової служби.
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