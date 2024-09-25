Розсилка повісток поштою — адвокат сказав кому їх не присилатимуть

Поштове відділення. Фото ілюстративне: УНІАН

В Україні почали вручати військовозобов'язаним повістки через пошту. Втім, деякі категорії не отримають їх таким чином, серед них й ухилянти.

Про це розповів адвокат Юрій Танасійчук в ефірі "КИЇВ24".

Читайте також:

Хто не отримає повістки через пошту

Адвокат пояснив, що повістки поштою отримуватимуть лише ті, хто вчасно оновив дані в ТЦК. Водночас їх не надсилатимуть тим, хто порушив закон про мобілізацію

"Ухилянти їх точно не отримають. Особи, які переплили Тису або іншим чином поза межами пунктів пропуску перетнули державний кордон під час війни і покинули країну теж їх не отримають. Отримають особи, які залишились в Україні, які актуально оновили дані, які вказали адреси", — сказав адвокат.

Отримав повісткою поштою — що буде далі

Адвокат стверджує, що у разі отриманні повістки поштою надалі запрошуватимуть на проходження військово-лікарської комісії, або в окремих випадках для актуалізації даних.

Сама процедура визначена законом. Спрощено вручення та підписання повісток.

Нагадаємо, адвокати пояснили чи вважається вручення повістки поштою законною процедурою, та чи підлягає вона оскарженню. Відомі три категорії військовозобов'язаних, які можуть отримати повістки через пошту.