Чи вважається врученою повістка, яка доставлена поштою

Вручення повісток чоловікам. Ілюстративне фото: facebook.com/DF.Avangard

В Україні триває загальна мобілізація військовозобов'язаних до лав армії. Так, Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки можуть надсилати повістки поштою.

Про це розповів адвокат Володимир Кишеня у соцмережі TikTok.

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Надсилання повісток поштою

За його словами, ТЦК можуть надсилати повістку поштою та вона вважатиметься врученою навіть, якщо адресат її не отримав. Водночас такий документ неможливо оскаржити у суді.

"Були певні спроби, є певна судова практика. Тому оскаржити можна винятково постанову, яка буде винесена за результатами вручення такої повістки в тому разі, якщо ви за цією повісткою не з'явитеся", — пояснив адвокат.

Кишеня зазначив, що Кабміном затверджено певний порядок, яким передбачено вручення повісток. Вона вважатиметься врученою навіть у тому випадку, якщо адресат відмовляється від отримання такої повістки або не перебуває за вказаним місцем проживання.

Раніше адвокат Катерина Аніщенко пояснила, чи можуть органи місцевого самоврядування вручати повістки.

Також адвокат Таміла Алексик розповіла, що перші повістки від "Укрпошти" отримають військовозобов’язані, які оновили свої дані до 16 липня.