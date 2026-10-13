Ексклюзивні кадри: генерал і полковники зайшли в Карпівку за 3,5 км від ворога

Представники ДПСУ та місцевий житель. Фото: ДПСУ

На сьомий день після звільнення Карпівки, коли ще тривали бої за сусіднє Нове, до села одразу після того, як закріпилася піхота, зайшли командири ДПСУ — генерал, два полковники та Герой України. До найближчих позицій росіян тоді було лише три з половиною кілометри.

Про це пише Новини.LIVE.

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Попри загрозу, командири бригади "Помста" та офіцер підрозділу "Дозор" разом із досвідченими піхотинцями обійшли сім піхотних позицій, щоб особисто привітати з успішним проривом військових, які закріпилися й тримали оборону на нових рубежах.

Українські військові. Фото: ДПСУ

Це був не формальний візит. У кожному бліндажі відбулася важлива щира розмова.

Під час заходу до звільненої Карпівки генерал - лейтенант, командир бригади "Помста" Сергій Дейнеко та полковник, комендант підрозділу "Срібна трійка" Віталій Фасоля навідали єдиного мешканця села, діда Володю. Володимир пережив окупацію і запеклі бої. Кожного разу, передаючи провізію, у тилу пам'ятають про цього сміливого українця і передають йому пакунок їжі.

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Місцевий мешканець Володимир та представники ДПСУ. Фото: ДПСУ

На зворотному шляху на офіцерів чекала ворожа пастка — "почекун". Але Герой України на псевдо Кілер миттєво відреагував і з першого ж пострілу збив ворожий дрон. Цей епізод потрапив на відео.

Унікальні кадри військові тривалий час не оприлюднювали. Навіть після того, як про результати операції "Вівальді" дізналася вся країна, вони не поспішали розповідати про цей ризикований візит. Лише тепер відео стало доступним широкому загалу.

Український військовий та ДПСУ. Фото: ДПСУ

На ньому — не лише зустріч командирів із бійцями, а й свідчення особливої довіри та бойового братерства між людьми, які разом несуть відповідальність за звільнену українську землю.

Деталі цього заходу на позицію — в ексклюзивному відео з особистого архіву прикордонників.

Ми писали про інші успіхи українського війська. Зокрема, ніч проти 13 жовтня українські військові атакували об’єкти російської армії на території РФ та ТОТ. Серед уражених цілей — ремонтна база ракетних комплексів "Іскандер-М".

Новини.LIVE інформували, що за минулий місяць підрозділи ППО Третього армійського корпусу вперше перехопили російський боєприпас типу "Бандероль". Загалом за місяць українські військові знищили 4070 повітряних цілей противника.