Наземні дрони з гранатометами атакують позиції росіян

Військовий з гранатометом. Фото: 80 окрема десантно-штурмова Галицька бригада ДШВ ЗСУ

Під час наступальної операції Третього армійського корпусу бійці підрозділу ударних наземних роботизованих комплексів NC13 застосували модернізовані дрони та нову тактику ураження позицій російських військових. Наземні роботизовані комплекси були оснащені двома гранатометами Bullspike.

Про це корпус повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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У Третьому армійському корпусі показали роботу НРК

Спочатку вони атакували позиції противника, після чого детонували безпосередньо в укриттях. За даними підрозділу, російські військові сприймали атаку як наступ цілої штурмової групи.

У Третьому армійському корпусі зазначили, що такі НРК одночасно виконують кілька завдань — завдають удару по позиціях, чинять психологічний тиск на противника та допомагають зачищати укриття. При цьому оператори керують роботами з безпечного укриття на значній відстані від лінії зіткнення, що дозволяє не наражати українську піхоту на додатковий ризик.

У підрозділі також заявили, що подібну тактику застосування наземних роботизованих комплексів раніше не використовували у війнах. Кадри роботи дронів, зокрема ураження позицій противника, бійці підрозділу показали у відео.

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