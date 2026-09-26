Добропілля залишається під контролем Сил оборони - Азов

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Добропілля залишається під контролем Сил оборони України попри повідомлення російського Міноборони про нібито оточення міста. Російські штурмові групи виявляють і знищують на підступах до Добропілля.

Про це повідомив 1-й корпус Національної гвардії України "Азов", передає Новини.LIVE.

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Яка ситуація біля Добропілля

У "Азові" заявили, що плани військово-політичного керівництва Росії на осінь передбачають оточення Добропілля. Водночас, за словами українських військових, наразі це залишається лише планом та частиною російських повідомлень.

У 1-му корпусі НГУ наголосили, що місто перебуває під контролем Сил оборони України. Російські штурмові групи, які намагаються проникнути до міжпозиційного простору на підступах до міста, українські військові оперативно виявляють та знищують.

"Планами військово-політичного керівництва рф на цю осінь передбачене оточення Добропілля. Але воно залишається тільки в цих планах і брехливих звітах російських командирів. Місто Добропілля залишається під контролем Сил оборони, а російські штурмові групи оперативно ідентифікуються та знищуються на підступах до нього при спробі інфільтрації до міжпозиційного простору", — йдеться в джерелі.

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У "Азові" також закликали орієнтуватися на офіційні повідомлення Сил оборони України та не поширювати російську дезінформацію.

"Детальніше про реальну ситуацію в місті, співвідношення втрат, тактику росіян дивіться у відео. Довіряйте офіційним повідомленням Сил оборони України та не поширюйте російську дезінформацію", — написав "Азов".

Новини.LIVE писали, що Третій армійський корпус ЗСУ провів операцію "Вівальді", під час якої наземні роботизовані комплекси доставили безпілотниками в тил російських військ. Таку тактику на півночі Донеччини розробив підрозділ ударних НРК NC13.

Новини.LIVE інформували, що у межах цієї операції Третій армійський корпус також заявив про звільнення Шандриголового та Дерилового, а також встановлення повного контролю над Дробишевим. За два сезони наступу "Вівальді" українські військові та придані підрозділи повернули під контроль 125 кв. км території, з яких 50 кв. км були деокуповані.