Росія випустила по Україні 198 дронів: є прямі влучання

Боєць ЗСУ, який працює в мобільно-вогневій групі. Фото: 23 ОМБр

Протиповітряна оборона України у ніч на 3 червня нейтралізувала 189 із 198 російських безпілотників різних модифікацій, які атакували північні, південні та східні регіони. Попри високу ефективність захисників неба, зафіксовано вісім влучань ударних дронів, повітряна атака станом на ранок усе ще триває.

Про це повідомили в пресслужбі Командування Повітряних сил ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Росія запустила ударні дрони на Україну в ніч проти 3 червня

Починаючи з вечора 2 червня, російські військові застосували загалом 198 безпілотників. Дрони летіли з кількох напрямків, зокрема з російських міст Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел та Приморсько-Ахтарськ, а також з території тимчасово окупованого Криму (з району селища Гвардійське).

Для відбиття цього потужного повітряного удару залучили авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, а також підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та безпілотних систем. Цього разу Росія використала цілий спектр повітряних засобів. Окрім звичних ударних "Шахедів", ворог запустив безпілотники "Гербера", "Італмас" та спеціальні дрони-імітатори типу "Пародія".

Статистика знищення дронів станом на 3 червня. Фото: Повітряні сили ЗСУ

За попередніми даними військових, станом на 8:00 ранку захисникам неба вдалося збити або подавити за допомогою РЕБ 189 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

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Проте повністю уникнути пошкоджень не вдалося і було зафіксовано вісім влучань ударних дронів на 7 різних локаціях. Крім того, ще у семи місцях зафіксували падіння уламків збитих безпілотників.

Новини.LIVE висвітлювали, що проблема з нестачею зенітних ракет в Україні є хронічною і найближчим часом нікуди не зникне, про що заявив речник Повітряних Сил Юрій Ігнат. Аналізуючи наслідки комбінованого обстрілу у ніч проти 2 червня, він акцентував, що про цей брак керівництво країни відкрито говорить у діалозі із західними партнерами. Спікер пояснив ситуацію тим, що глобальний ринок виробництва систем ППО є доволі обмежений.