Россия выпустила по Украине 198 дронов: есть прямые попадания

Боец ВСУ, который работает в мобильно-огневой группе. Фото: 23 ОМБр

Противовоздушная оборона Украины в ночь на 3 июня нейтрализовала 189 из 198 российских беспилотников различных модификаций, которые атаковали северные, южные и восточные регионы. Несмотря на высокую эффективность защитников неба, зафиксировано восемь попаданий ударных дронов, воздушная атака по состоянию на утро все еще продолжается.

Об этом сообщили в пресс-службе Командования Воздушных сил ВСУ, передает Новини.LIVE.

Россия запустила ударные дроны на Украину в ночь на 3 июня

Начиная с вечера 2 июня, российские военные применили в общей сложности 198 беспилотников. Дроны летели с нескольких направлений, в частности из российских городов Брянск, Курск, Миллерово, Орел и Приморско-Ахтарск, а также с территории временно оккупированного Крыма (из района поселка Гвардейское).

Для отражения этого мощного воздушного удара привлекли авиацию, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, а также подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем. На этот раз Россия использовала целый спектр воздушных средств. Кроме привычных ударных "Шахедов", враг запустил беспилотники "Гербера", "Италмас" и специальные дроны-имитаторы типа "Пародия".

Статистика уничтожения дронов по состоянию на 3 июня. Фото: Воздушные силы ВСУ

По предварительным данным военных, по состоянию на 8:00 утра защитникам неба удалось сбить или подавить с помощью РЭБ 189 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке страны.

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Однако полностью избежать повреждений не удалось и было зафиксировано восемь попаданий ударных дронов на 7 различных локациях. Кроме того, еще в семи местах зафиксировали падение обломков сбитых беспилотников.

Новини.LIVE освещали, что проблема с нехваткой зенитных ракет в Украине является хронической и в ближайшее время никуда не исчезнет, о чем заявил представитель Воздушных Сил Юрий Игнат. Анализируя последствия комбинированного обстрела в ночь на 2 июня, он акцентировал, что об этой нехватке руководство страны открыто говорит в диалоге с западными партнерами. Спикер объяснил ситуацию тем, что глобальный рынок производства систем ПВО довольно ограничен.