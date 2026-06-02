Ігнат: Дефіцит ракет ППО був, є і буде

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Владислав Дем'яненко/Новинарня

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат, говорячи про наслідки масштабного обстрілу України в ніч на 2 червня, зазначив, що в країні справді є брак ракет ППО. Він додав, що інформація є публічною і вже неодноразово були про це заяви, зокрема під час звернень до партнерів.

Про це Ігнат сказав під час ефіру Ранок.LIVE у вівторок, 2 червня.

Дефіцит ракет ПВО в Україні

Ведучий зазначив, що зараз існує багато спекуляцій на цю тему. Вони грунтуються зокрема на заявах президента Володимира Зеленського. Тому питання щодо дефіциту систем ППО зараз справді є стоїть дуже гостро.

За словами гостя студії, не так багато виробництва ракет ППО є у світі, тому проблема нестачі була раніше і, на жаль, з часом вона не зникне.

"Це у нас питання цієї війни. Дефіцит ракет був, є і буде. Їх не так багато виробляють у світі, не так багато майданчиків для виробництва. Тому питання комунікації з партнерами завжди, і навіть публічно проводиться. І наші воїни звертаються для того, щоб якимось чином подіяти, вплинути на цей процес щодо постачання ракет", — зазначив Ігнат.

Як раніше повідомляли Новини.LIVE, російські окупанти у ніч проти 2 червня масовано обстріляли Україну ракетами та дронами різних типів. Загалом ворог запускав 729 засобів повітряного нападу.

Президент Володимир Зеленський відреагував на масований російський обстріл України у ніч проти 2 червня. Понад 500 працівників ДСНС були залучені до ліквідації наслідків. Глава держави звернувся до партнерів.