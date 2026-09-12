Атака РФ 12 вересня: ППО збила та подавила 110 цілей

Робота сил ППО. Ілюстративне фото: Північне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України/Facebook

У ніч проти 12 вересня російські війська атакували Україну ракетами та ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили та подавили 110 ворожих цілей. Основним напрямком удару стала Одещина.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

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Чим Росія атакувала Україну

У Повітряних силах зазначили, що атака розпочалася о 18:00 11 вересня. Російські війська застосували балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23" із Воронезької та Ростовської областей РФ, а також із тимчасово окупованого Криму.

Крім того, противник запустив 8 крилатих ракет морського базування "Калібр" з акваторії Чорного моря та 6 керованих авіаційних ракет Х-59/69 із повітряного простору над акваторією Чорного моря.

Також РФ атакувала Україну 129 ударними БпЛА типу Shahed, половина з яких була реактивними, S8000 "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія". Запуски здійснювалися з напрямків Курська та Орла — РФ, тимчасово окупованої Донецької області та Гвардійського — тимчасово окупованого Криму.

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Основним напрямком удару була Одещина.

Скільки цілей збила ППО

Повітряний напад відбивали — авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряна оборона збила або подавила 110 повітряних цілей. Серед них:

6 крилатих ракет "Калібр";

1 S8000 "Бандероль";

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

101 ворожий БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дрони інших типів.

На жаль, не минулося без наслідків. Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 20 локаціях. Також зафіксовано падіння збитих цілей (уламків) на 4 локаціях.

У Повітряних силах повідомили, що станом на 08:30 12 вересня атака ще тривала. У повітряному просторі перебували ворожі БпЛА.

Скриншот повідомлення Повітряних сил ЗСУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що увечері 10 вересня та вночі й вранці 11 вересня Росія атакувала Україну 161 безпілотником різних типів і дроном S8000 "Бандероль". Сили ППО збили або подавили 138 ворожих апаратів. Водночас зафіксували влучання на 19 локаціях та падіння уламків ще у трьох місцях.

Новини.LIVE також писали, що українські OSINT-аналітики виявили ознаки ураження російського малого ракетного корабля "Буян-М" під час атаки на військово-морську базу в Новоросійську. За супутниковими та розвідувальними знімками, судно може бути повністю недієздатним. Кораблі цього проєкту є носіями крилатих ракет "Калібр" та "Онікс".