Росія атакувала Україну дронами: результати роботи ППО 14 вересня

Збиття повітряних цілей. Фото: ПС ЗСУ

Росія здійснила масований наліт безпілотників, який ще досі триває з вечора, 13 вересня. Всього ворог випустив 108 дронів різних типів, серед яких були дрони типу Shahed та "Гербера". Станом на ранок Силам оборони вдалося нейтралізувати 85 цілей, однак зафіксовано сім влучань.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на дані Командування Повітряних сил ЗСУ.

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Статистика збиття дронів 14 вересня

На територію України спрямували 108 ударних та імітаційних безпілотних літальних апаратів. Окупанти використали одразу кілька напрямків для запусків. Відтак дрони летіли з російських міст Орел та Курськ, а також з тимчасово захоплених районів Донецької області та кримського аеродрому у Гвардійському.

Для виснаження та прориву української протиповітряної оборони противник застосував змішану тактику, випустивши БпЛА типу "Shahed", зокрема їхні реактивні модифікації, безпілотники "Гербера", а також спеціальні дрони-імітатори "Пародія".

Статистика збиття 14 вересня. Фото: ПС ЗСУ

За даними, опублікованими Командуванням Повітряних сил ЗСУ 14 вересня відомо про успішне знищення або ж придушення 85 російських безпілотників.

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Попри потужну роботу оборонців, уникнути наслідків не вдалося. Офіційно підтверджено влучання ворожих засобів повітряного нападу на семи різних локаціях.

Новини.LIVE повідомляли, що Росія активно масштабує випуск реактивних безпілотників і, за оцінками експертів, здатна виготовляти до тисячі таких апаратів на місяць.

Ворог поступово переводить масовані повітряні удари саме на реактивні моделі, і найближчим часом їхня частка в небі істотно зросте. Паралельно агресор модернізує власну систему протиповітряної оборони, намагаючись переймати українські напрацювання.

На тлі зростання загроз Україна розраховує отримувати від США, європейських держав та інших союзників по 100–120 ракет для систем Patriot щомісяця упродовж зимового періоду. Разом із цим триває довгострокове посилення оборони. Тому спільно з компаніями з десяти країн розробляється перспективна протиракетна система FREYJA.