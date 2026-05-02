Росія окупувала на 11,9% менше території, ніж у березні

Російські загарбники упродовж квітня окупували на 11,9% менше території, ніж у березні. Водночас кількість штурмових дій противника збільшилася на 2,2%. Зокрема, наразі окупантам потрібно провести 36 штурмових дій, аби захопити 1 кв км.

Про це повідомляє Deep State, передає Новини.LIVE.

Російське просування уповільнилося

"Для прикладу площа Костянтинівки складає 66 кв км. Тобто, їм треба півмісяця штурмувати одну Костянтинівку і більше ніде нічого не робити. В наявних умовах зосередити сили на такій малій ділянці вкрай важко", — йдеться у повідомленні.

Найбільше просування ворога зафіксовано на Донеччині — 36%, що становить 53 кв км. Це майже вдвічі менше, ніж у березні, і у 6,5 раза менше, ніж у грудні.

Далі йде Сумщина з 30% (44 кв. км), на Харківщину припало 22%, а на Запорізьку область — 12%.

Крім того, зменшилася сумарна кількість окупованої Дніпропетровщини — з 105 кв км до 98 кв км.

"За три місяці, Сили Оборони України зменшили зону окупації на 89 кв км, тобто на піку в січні ворог тримав 187 кв км області", — йдеться у повідомленні.

