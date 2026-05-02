Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Штаб Росія окупувала на 11,9% менше території, ніж у березні

Росія окупувала на 11,9% менше території, ніж у березні

Ua ru
Дата публікації: 2 травня 2026 14:46
Росія окупувала на 11,9% менше території, ніж у березні
Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російські загарбники упродовж квітня окупували на 11,9% менше території, ніж у березні. Водночас кількість штурмових дій противника збільшилася на 2,2%. Зокрема, наразі окупантам потрібно провести 36 штурмових дій, аби захопити 1 кв км.

Про це повідомляє Deep State, передає Новини.LIVE.

Російське просування уповільнилося

"Для прикладу площа Костянтинівки складає 66 кв км. Тобто, їм треба півмісяця штурмувати одну Костянтинівку і більше ніде нічого не робити. В наявних умовах зосередити сили на такій малій ділянці вкрай важко", — йдеться у повідомленні.

Найбільше просування ворога зафіксовано на Донеччині — 36%, що становить 53 кв км. Це майже вдвічі менше, ніж у березні, і у 6,5 раза менше, ніж у грудні.

Просування окупантів на фронті в Україні
Динаміка окупації. Фото: Deep State

Далі йде Сумщина з 30% (44 кв. км), на Харківщину припало 22%, а на Запорізьку область — 12%.

Крім того, зменшилася сумарна кількість окупованої Дніпропетровщини — з 105 кв км до 98 кв км. 

Війна Росії проти України
Карта бойових дій. Фото: Deep State

"За три місяці, Сили Оборони України зменшили зону окупації на 89 кв км, тобто на піку в січні ворог тримав 187 кв км області", — йдеться у повідомленні.

null
Допис Deep State. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Генштаб ЗСУ, українські воїни уразили російські літаки Су-57 та Су-34, які були на аеродромі у Челябінській області. Ураження вдалося здійснити на відстані близько 1700 км.

А нещодавно український лідер Володимир Зеленський затвердив перелік наступних операцій ЗСУ на фронті. За його словами, Україна детально аналізує плани російських окупантів.

війна Україна Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації