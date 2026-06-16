Сирський наказав масштабувати безпілотники у бригадах ТрО

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні Сили України створять нові підрозділи безпілотників для захисту кордону на північному напрямку та суттєво збільшать кількість дронів у бригадах територіальної оборони. Також планується висувати на сержантські посади вмотивованих бійців із передової.

Про це за підсумками наради щодо готовності армійських резервів заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає Новини.LIVE.

Головнокомандувач ЗСУ заявив про доукомплектування частин

Українська армія посилює захист державного кордону на півночі через формування нових військових частин, які спеціалізуватимуться на безпілотних системах. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що ці підрозділи отримають усе необхідне озброєння, техніку та спецзасоби для виконання завдань.

Водночас командування буде нарощувати бойові можливості тих сил, які вже тримають оборону на цьому напрямку. На цій же нараді заслухали звіти про те, як відновлюють боєздатність і комплектують зброєю бригади, що повернулися з фронту після бойових завдань.

Зміни торкнуться і бригад територіальної оборони, тому в їхньому складі вирішили масштабувати використання безпілотників. За словами головнокомандувача, це допоможе бійцям ТрО значно краще вести розвідку, нищити ворога та захищати свої райони відповідальності.

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Крім того, Сирський окремо зупинився на розвитку сержантського корпусу.

"Саме сержанти є основою боєздатності підрозділів та важливою ланкою між командиром і військовослужбовцем. Майбутні командири мають зростати насамперед із числа воїнів, які довели свою ефективність у бою, мають лідерські якості, авторитет серед побратимів і високу мотивацію до служби", — заявив Головнокомандувач.

Новини.LIVE писали раніше, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зустрівся з очільником Спеціальної місії НАТО генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом, щоб обговорити ситуацію передовій. Головком пояснив, яка саме допомога потрібна українським військовим для зупинки ворожих штурмів. Наприкінці зустрічі Сирський вручив Баззарду українську нагороду "Сталевий хрест".

Водночас українське командування розпочинає масштабну реформу, щоб менше залежати від західних союзників у майбутньому. Сирський підписав стратегію розвитку, за якою українська артилерія та ракетні війська зазнають серйозних змін. До 2030 року армія збирається повністю замінити стару радянську зброю на нові зразки власного, українського виробництва. Також документ передбачає запуск надсучасної артилерійської розвідки, яка максимально швидко передаватиме координати цілей для ударів по ворогу.