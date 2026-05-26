Головна Штаб Зенітний дивізіон Третьої штурмової став полком "Аквіла"

Дата публікації: 26 травня 2026 22:59
Українські воїни. Фото: facebook.com/ppo.ab3.army

Командир 1030 зенітного ракетно-артилерійського полку "Аквіла" Третього армійського корпусу Максим Зайченко повідомив, що зенітний дивізіон Третьої штурмової офіційно перетворився на полк "Аквіла". Це сталося в рамках другого етапу реформи Сухопутних військ.

Про це ексклюзивно Максим Зайченко повідомив в ефірі День.LIVE.

"Власне, розширення і створення полку на рівні окремого полку, в складі Сухопутних військ і армійського корпусу — це продовження реформи, яка зараз на другому етапі триває в Збройних силах України", — зазначив Зайченко.

За його словами, після створення корпусів зараз формуються корпусні комплекти. Командир 1030 зенітного ракетно-артилерійського полку "Аквіла" Третього армійського корпусу Максим Зайченко розповів, що історія полку розпочалася ще на початку повномасштабної війни. Тоді він функціонував як звичайний зенітний дивізіон у складі Третьої окремої штурмової бригади.

"Оскільки ми є драйверами таких реформацій і швидко пройшли всі організаційні етапи, було прийняте рішення про створення саме полкової складової", — каже Зайченко.

Він повідомив, що подібні дії відбуваються в цілому по ЗСУ, де після створення корпусів зараз створюються корпусні комплекти. 

Згодом підрозділ став окремою самостійною частиною та нині розширив свої можливості для виконання завдань у межах усієї оперативно-тактичної зони відповідальності Третього армійського корпусу.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Bloomberg, українські сили змогли повернути під свій контроль близько 400 квадратних кілометрів території під час наступальних операцій після того, як було виведено з ладу тисячі терміналів Starlink, які використовували росіяни.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський анонсував короткі контракти в армії для звільнених після поранень військових. За його словами, тривалість може бути до 9 місяців.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
