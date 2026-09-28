Білецький розповів про наступ Третього армійського корпусу та третій сезон Вівальді

Андрій Білецький. Фото: Третій армійський корпус/Facebook

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький повідомив про завершення третього етапу наступальної операції "Вівальді" на Лиманському напрямку в Донецькій області. Під час нього українські військові звільнили Нове, Рідкодуб і Катеринівку, а також відновили повний контроль над Карпівкою та Новомихайлівкою.

Про це повідомляє Третій армійський корпус, передає Новини.LIVE.

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Що відбулося на Лиманському напрямку

За словами Білецького, за третій етап операції українські сили повернули ще 51 квадратний кілометр території. Командир назвав цей етап переломним для всієї операції.

Ключовою ціллю стало Нове, яке він назвав основним хабом російських військ на плацдармі.

"Логіка боїв полягала в тому, що той, хто контролює висоти в районі Нового, той і має ініціативу", — заявив командир Третього армійського корпусу.

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Росіяни очікували удару в іншому місці

Білецький заявив, що українські військові використали оманні дії, через які противник очікував основного удару на напрямку Шандриголове — Зелена Долина.

"Це змусило його безглуздо спалити свої резерви в контратаках на цьому напрямку", — заявив бригадний генерал.

Фактичний головний удар, за його словами, був спрямований на Нове.

Втрати російських військ

Під час третього етапу операції, за даними Білецького, втрати російських військових у живій силі перевищили 2 тисячі людей. Ще понад 250 російських військовослужбовців потрапили в український полон.

Командир розповів, що серед полонених були цілі підрозділи, зокрема офіцери, пілоти та артилеристи. Він також висловив сподівання, що їх вдасться обміняти на українських військових, які перебувають у полоні.

Як працювали українські підрозділи

Основну роль у штурмових діях, за словами Білецького, відіграли підрозділи 3-ї штурмової бригади. Окремо командир відзначив бійців 3-го прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса, які після звільнення Рідкодуба створили оборону на нових рубежах.

Для зламу ключових укріплень Третій армійський корпус застосував старі радянські БТР-60, переобладнані на наземні роботизовані комплекси-камікадзе.

Білецький заявив, що після третього етапу операція "Вівальді" триває.

Що відомо про операцію Вівальді

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що про перші успіхи операції "Вівальді" стало відомо в середині вересня. Тоді Сили Третього армійського корпусу зачистили від російських військ Новоселівку, Олександрівку, Ярову та околиці Корового Яру, а також деокупували Середнє. За даними корпусу, російські війська втратили понад 1,5 тисячі військовослужбовців.

Також Новини.LIVE писали, що головною метою військової операції "Вівальді" на півночі Донецької області є заняття стратегічно вигідних рубежів оборони для українських підрозділів. Йдеться про оборону на Луганському та Донецькому напрямках.