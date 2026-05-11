Пілотів БпЛА більше не пускають на "нуль": навчання по-новому

Чоловіки тренуються літати на дронах. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Сучасна війна дронів вимагає тривалого навчання військових та роботи на великих дистанціях. За словами керівника центру Віктора Тарана підготовки "Крук", пілотів відвели від лінії зіткнення заради їхнього виживання, а всю зібрану інформацію тепер блискавично аналізують нейромережі.

Про це Віктор Таран розповів ексклюзивно в ефірі Ранок.LIVE.

В ЗСУ змінили підхід до навчання операторів дронів

Тактика застосування безпілотників у Силах оборони України зазнала суттєвих змін. Відтепер ключовим пріоритетом є збереження життя операторів, тому екіпажі працюють на значній відстані від зони безпосередніх бойових дій.

За його словами, порівняно з початком повномасштабного вторгнення, дистанція роботи пілотів кардинально збільшилася.

"Якщо раніше, навесні чи влітку 2022 року, ми були за лічені кілометри до лінії фронту, то зараз бійця ближче ніж за 10–20 кілометрів ніхто не підпустить. Тому ти маєш працювати з антенами, ретрансляторами. Ти маєш так побудувати всю екосистему, щоб, знаходячись на великій відстані заради власної безпеки, зумів виконати задачу та уразити противника", — розповів Віктор Таран.

Через ускладнення технологічного процесу зросли й вимоги до підготовки бійців. Навчання в спеціалізованих центрах наразі триває від двох тижнів до двох місяців, залежно від типу безпілотника.

"Це постійні дискусії з командирами, які не хочуть надовго відпускати своїх бійців. Ми їх розуміємо, але наша задача так навчити військового, щоб він потім повернувся, зміг виконати задачу і залишитися живим. Навчання зараз принципово відрізняється від того, що було раніше", — наголосив керівник навчального центру.

Окремий акцент під час підготовки операторів робиться на роботі з новітніми системами ситуаційної обізнаності (такими як Delta) та штучним інтелектом.

"Якщо ми будемо говорити про штучний інтелект, то давайте ми його поділимо на дві частини. Одна частина — це використання штучного інтелекту під час планування та виконання операцій та використання спеціалізованих програм. Дельта, Archvision, SkyMap, Azim. Штучний інтелект дозволяє відсіювати інформацію, яка потрапляє, відсіювати білий шум і показувати головне. По суті, використовується як таке "сито". А потім він цю інформацію допомагає узагальнювати, структурувати і оперативно передавати на стіл для подальшого планування. Тобто те, що раніше робили багато аналітиків і на підготовку витрачався час, зараз це просто миттєво", — зазначив Віктор Таран.

Раніше Новини.LIVE писали, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський попередив про наміри Росії масштабувати виробництво дронів. Вони хочуть виробляти близько 7,3 млн БпЛА і значно збільшити чисельність військ безпілотних систем. Окрім того, вони копіюють успішні рішення та технології в ЗСУ.

Разом з тим Володимир Зеленський повідомляв, що у квітні ЗСУ здійснили прорив по атаках дронами на середню відстань. Він зауважив, що українським військовим вдалося наростити успішні атаки по росіянах.

Також Україна нарощує технології зі створення "повітряного купола", який має захищати від ворожих атак. За інформацією заступника командувача Повітряних сил ЗСУ Павла Єлізарова, цей захист не матиме аналогів у світі і при цьому буде створений із використанням наявних засобів.