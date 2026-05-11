Пилотов БпЛА больше не пускают на "ноль": обучение по-новому

Мужчины тренируются летать на дронах. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Современная война дронов требует длительного обучения военных и работы на больших дистанциях. По словам руководителя центра Виктора Тарана подготовки "Крук", пилотов отвели от линии соприкосновения ради их выживания, а всю собранную информацию теперь молниеносно анализируют нейросети.

Об этом Виктор Таран рассказал эксклюзивно в эфире Ранок.LIVE.

В ВСУ изменили подход к обучению операторов дронов

Тактика применения беспилотников в Силах обороны Украины претерпела существенные изменения. Отныне ключевым приоритетом является сохранение жизни операторов, поэтому экипажи работают на значительном расстоянии от зоны непосредственных боевых действий.

По его словам, по сравнению с началом полномасштабного вторжения, дистанция работы пилотов кардинально увеличилась.

"Если раньше, весной или летом 2022 года, мы были за считанные километры до линии фронта, то сейчас бойца ближе чем за 10-20 километров никто не подпустит. Поэтому ты должен работать с антеннами, ретрансляторами. Ты должен так построить всю экосистему, чтобы, находясь на большом расстоянии ради собственной безопасности, сумел выполнить задачу и поразить противника", — рассказал Виктор Таран.

Читайте также:

Из-за усложнения технологического процесса выросли и требования к подготовке бойцов. Обучение в специализированных центрах сейчас длится от двух недель до двух месяцев, в зависимости от типа беспилотника.

"Это постоянные дискуссии с командирами, которые не хотят надолго отпускать своих бойцов. Мы их понимаем, но наша задача так научить военного, чтобы он потом вернулся, смог выполнить задачу и остаться живым. Обучение сейчас принципиально отличается от того, что было раньше", — подчеркнул руководитель учебного центра.

Отдельный акцент при подготовке операторов делается на работе с новейшими системами ситуационной осведомленности (такими как Delta) и искусственным интеллектом.

"Если мы будем говорить об искусственном интеллекте, то давайте мы его разделим на две части. Одна часть — это использование искусственного интеллекта при планировании и выполнении операций и использование специализированных программ. Дельта, Archvision, SkyMap, Azim. Искусственный интеллект позволяет отсеивать информацию, которая попадает, отсеивать белый шум и показывать главное. По сути, используется как такое "сито". А потом он эту информацию помогает обобщать, структурировать и оперативно передавать на стол для дальнейшего планирования. То есть то, что раньше делали много аналитиков и на подготовку тратилось время, сейчас это просто мгновенно", — отметил Виктор Таран.

Ранее Новини.LIVE писали, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предупредил о намерениях России масштабировать производство дронов. Они хотят производить около 7,3 млн БпЛА и значительно увеличить численность войск беспилотных систем. Кроме того, они копируют успешные решения и технологии в ВСУ.

Вместе с тем Владимир Зеленский сообщал, что в апреле ВСУ совершили прорыв по атакам дронами на среднее расстояние. Он отметил, что украинским военным удалось нарастить успешные атаки по россиянам.

Также Украина наращивает технологии по созданию "воздушного купола", который должен защищать от вражеских атак. По информации заместителя командующего Воздушных сил ВСУ Павла Елизарова, эта защита не будет иметь аналогов в мире и при этом будет создана с использованием имеющихся средств.