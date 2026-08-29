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Головна Штаб Росія атакувала Україну дронами і ракетами: ППО збила 233 цілі

Росія атакувала Україну дронами і ракетами: ППО збила 233 цілі

Ua ru
29 серпня 2026 10:09
Росія 29 серпня запускала ракети та дрони: сили ППО збили понад 200 цілей
Українські воїни. Фото: 58 ОМПБр ім. І. Виговського

Російські окупанти у ніч проти 29 серпня знову атакували Україну дронами та ракетами. Сили протиповітряної оборони працювали на півночі, півдні, сході та центрі країни. Загалом вдалося збити чи подавити 233 цілей.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ, передає Новини.LIVE.

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Нічна атака окупантів 29 серпня

Ворог атакував Україну протикорабельною ракетою "Онікс", балістичною "Іскандер-М", а також 267 ударними безпілотниками типу Shahed, "Гербера",  S8000 "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Нічний обстріл України 29 серпня
Кількість знищених та подавлених дронів. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Повітряний напад Росії відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 233 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дрони інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни", — йдеться у повідомленні.

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Водночас зафіксовано влучання на 15 локаціях, а також падіння уламків на чотирьох. Також частина російських засобів ураження не досягла своїх цілей, а інформація стосовно них уточнюється.

Як писали Новини.LIVE, російські окупанти атакували Дніпропетровщину важкою артилерією та ударними дронами. У трьох районах регіону є серйозні руйнування цивільної інфраструктури та підприємств.

А 28 серпня Росія вдарила по лікеро-горілчаному заводу "Хортиця" в Запоріжжі, який входить у групу Global Spirits. Компанія втратила близько 3-4 мільйонів пляшок продукції, за які вже було сплачено акциз.

війна Україна обстріли ППО Росія Повітряні Сили ЗСУ
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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