Нічна атака дронів 28 серпня: ППО знешкодила 137 ворожих БпЛА

Відбиття повітряної атаки. Фото: Нацполіція України

У ніч проти 28 серпня українська ППО відбивала наліт 164 російських дронів із п'яти напрямків. Захисники збили та подавили 137 цілей у чотирьох регіонах. Відомо, що російські війська застосували реактивні моделі дронів, частину з яких не вдалося ліквідувати і вони влучили по цілях.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на звіт Командування Повітряних сил ЗСУ.

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Чим Росія атакувала Україну в ніч проти 28 серпня та як працювала ППО

За попередніми підсумками станом на 09:00, підрозділам протиповітряної оборони вдалося збити та знешкодити засобами радіоелектронної боротьби 137 повітряних цілей. Попри це, було зафіксовано влучання засобів нападу на 16 локаціях, а ще на чотирьох майданчиках задокументовано падіння уламків від збитих апаратів.

Статистика збитих цілей. Фото: ПС ЗСУ

Вдалося нейтралізувати дрони типів Shahed, "Гербера" та безпілотники інших модифікацій.

Повітряна атака розпочалася ще 27 серпня та загалом налічувала 164 ударні БпЛА. Пуски здійснювалися одразу з п'яти різних точок: російських міст Орел, Брянськ і Міллерово, а також із тимчасово окупованих територій — селища Гвардійське в Криму та міста Донецьк.

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У Запоріжжі черговий російський удар 28 серпня припав на територію міського торговельного комплексу. Влучання спричинило пошкодження будівлі магазину та масштабну пожежу.

Українська протиповітряна оборона поповнилася партією дефіцитних ракет до батарей Patriot, авіаційними AIM, а також кількома французькими комплексами Crotale із боєкомплектом.